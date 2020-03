Solicitan organizar la movilización solidaria Locales 24 de marzo de 2020 Redacción Por EN RAFAELA

FOTO ARCHIVO CORRIENTE SOLIDARIA. Rafaelinos quieren ayudar en la emergencia solidaria.

El secretario de Turismo de la Provincia, Alejandro Grandinetti, confirmó ayer por la tarde en conferencia de prensa que se evalúa la conformación de un Comité que se encargue de canalizar la enorme corriente solidaria que se advierte desde la sociedad civil, empresas, comercios y otras organizaciones que quieren hacer sus aportes para fortalecer las "armas" con las que el sistema de salud enfrentará los casos de coronavirus. Se trata de una iniciativa para darle un ordenamiento a las donaciones por parte del sector privado.

En Rafaela, en cambio, todavía no hay avances en la sistematización de las ayudas que se gestaron en las redes de la comunidad y que nos sorprenden, en términos positivos, en las redes sociales. "Mucha gente quiere donar y no hay un espacio institucionalizado para organizar este tipo de ayuda. No hay un mensaje que diga, por ejemplo, donar a tales cuentas tanta plata para hacer tales cosas", afirmó Fernando Albizu, un empresario rafaelino que advirtió esta aparente falta de organización.

"Sería muy bueno poder coordinar. Hay muchos que se ofrecen de voluntarios pero no hay un registro en el que inscribirse más allá de esta cuarentena que nos restringe los movimientos" explicó. "Hoy día se observa a muchos pidiendo y es todo muy confuso. Si quienes tiene el rol de organizarnos lo harían, sería muy bueno. Si no tienen a nadie que les organice eso, también podemos dar una mano desde el sector privado. Pero tienen que abrir el juego", agregó con tono "crítico pero constructivo".

"En la ciudad tenemos un solo caso confirmado de coronavirus, y que no tengan tiempo de pedir lo necesario para ampliar la capacidad de atención es una falencia que estamos a tiempo de revertir. Quizás no lo hayan pensado. Pero esto es a fin de colaborar con ellos (autoridades) e intentar conseguirles el dinero para cosas bien determinadas y claras. Sino cada cual por su lado será malgastar esfuerzos y recursos", sostuvo Albizu. Y resumiendo ese espíritu solidario que desborda las redes entre los rafaelinos concluyó: "Somos muchos los que queremos colaborar y estamos un poco perdidos".

En Rafaela, un grupo de empresas acordaron aportar dinero para la compra de al menos 16 respiradores, aunque ante la demanda que presenta este producto el envío tardará alrededor de un mes. Pero también se observa una gran donación de telas para la confección de barbijos, camisolines y otros elementos de seguridad que requieren médicos y enfermeros. Que también está a cargo de voluntarios. Y esto es para aplaudir, pero también para organizar.