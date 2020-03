Qué dice el decreto Nacionales 24 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA).- La ANSeS brindó anoche más detalles sobre quiénes podrán percibir el ingreso familiar de emergencia por $ 10.000, al anticipar el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en el Boletín Oficial.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se otorgará a personas que estén desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías "A" y "B2, o, también, "trabajadoras o trabajadores de casas particulares", quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU.

Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben cumplir dos requisitos: .

1) Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y .

2) Tener entre 18 y 65 años.

​ Asimismo, cualquiera que reúna estas condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes:

a) de un trabajo en relación de dependencia público o privado; .

b) de ser monotributista de categoría "C" o superior o del régimen de autónomos;.

c) de una prestación de desempleo;.

d) de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

e) de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AU4H o Embarazo.

La IFE se abonará por única vez en abril, si bien podrá ser prorrogada en caso de ser necesario, y deberá ser solicitado ante la ANSeS, que pondrá a disposición de las personas interesadas un formulario en los primeros días de ese mes.

Para poder solicitar el IFE no hará falta concurrir a las oficinas o UDAI de la ANSeS, ya que el aplicativo se podrá encontrar en la página Web del organismo previsional y llenar los datos que le sean requeridos a los solicitantes.

Este beneficio, excepcional y por única vez, se otorgará tras realizar evaluaciones socio económicas y patrimoniales sobre la baje de criterios objetivos que se fijen en su reglamentación, dijo la ANSeS.

Las normas aclaratorias y complementarias serán dictadas, de ser necesarias, por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y por la propia ANSeS, de acuerdo con el decreto que establece el IFE.

La financiación de este subsidio excepcional estará a cargo del Tesoro Nacional, por lo cual la Jefatura de Gabinete deberá prever las correspondientes adecuaciones presupuestarias para el ejercicio en curso.