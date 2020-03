Penal de Coronda: un motín arrojó como saldo un interno fallecido

Representantes de distintos medios de prensa con sede en la capital de nuestra Provincia, cercana la hora 15:45 comenzaron a tomar conocimiento de una grave situación en la cárcel de Coronda, instancia que también se observó en el penal de Las Flores, aunque a la luz de los sucesos registrados no tendrían la magnitud de lo ocurrido en Coronda.

Accediendo a información proporcionada por los colegas Diario uno y Aire de Santa Fe, damos a conocer buena parte de lo que aconteció en ambos centros de detenciones, en la tarde de la víspera.



DETALLES DE LO

SUCEDIDO

* Un preso que se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria de Coronda, murió en la tarde del lunes 23 de marzo en pleno desarrollo de un motín en reclamo de mejores condiciones de higiene, para prevenir la circulación del coronavirus.

* Unos 300 presos se amotinaron en los techos de la cárcel de Coronda, precisamente en tres pabellones del ala Norte de la penitenciaria de Coronda.

* Desde la hora 15:45 los amotinados sobrepasaron a los guardias penitenciarios, y ganaron los techos del presidio.

* Una de las razones que motivaron la revuelta, estaría emparentada con medidas tomadas por el Servicio Penitenciario, de no permitir las visitas como consecuencia de las medidas de prevención sanitarias y de seguridad, por la pandemia de Coronavirus.

* En el lugar se observó a autoridades de la secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Gobierno, organismo relacionado con el cuidado de las personas privadas de su libertad, tanto procesados como condenados.

* También se apostaron efectivos de la Unidad Regional XV de Policía (con jurisdicción en el departamento San Jerónimo), y acordonaron el perímetro de cárcel, a los fines pertinentes.

* Walter Gálvez, funcionario del área antes descripta, aseguró que las medidas de salud e higiene indispensables para garantizar la protección en las prisiones se tomaron y que está asegurada, a pesar de la interrupción de las visitas, la llegada de los paquetes destinados a los reclusos.

* Al mediodía había trascendido un reclamo mediante un video de delegados de pabellón de las cárceles de Coronda y Piñero.

* Allí se decía estar de acuerdo con las restricciones a las visitas, pero se manifestaba que no se aplicaban medidas preventivas en el personal uniformado y civil que entra a las unidades, tanto empleados del Servicio Penitenciario como enfermeros y maestros.

* Estos contenidos fueron registrados con la intención de que llegaran "a jueces, a los medios y a (organismos de) Derechos Humanos".

* Al respecto, Gálvez manifestó que desde hace días se aplica un protocolo de higiene con el rociado de uniformes -practicado en el ingreso a los unidades-, y de medición de fiebre con una pistola termómetro infrarrojo.

* Por otra parte el funcionario -la máxima autoridad penitenciaria- puso el acento en que la protesta pudiera haber sido gestada por otros motivos.

* Y sentenció "queremos evitar que a propósito de esta coyuntura de emergencia se cuelen planteos de anticipos de libertades cuando no corresponden. Porque estas dependen de la orden de un juez en el contexto de la ejecución de la pena, o de la prisión preventiva de cada interno. No queremos que en nombre de un reclamo sanitario se hagan pedidos de cosas sin asidero legal".

* Además, señaló que la semana próxima llegarán a las unidades penitenciarias 10 mil dosis de vacunas antigripales, que se aplicarán a los internos y a todo el personal que ingresa en forma rutinaria, a cumplir tareas en los ámbitos carcelarios.

* La muerte del interno, de acuerdo a fuentes penitenciarias se habría dado por un posible "ajuste de cuenta" entre internos del Pabellón N° 9.

* De igual manera, trascendió que la muerte podría haber sido producto de la revuelta, que de a poco fue neutralizada por personal penitenciario.