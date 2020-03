Otorgan un bono de $10 mil a pequeños monotributistas y trabajadores informales

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El Gobierno anunció ayer la entrega de $10.000 en abril, en un solo pago, a monotributistas de las categorías A y B, y trabajadores informales de entre 18 y 65 años, con el fin de amortiguar el impacto negativo sobre el nivel de actividad de la pandemia de coronavirus.

La medida beneficiará a alrededor de 3.600.000 hogares, y si todos los potenciales beneficiarios percibiesen finalmente esa suma, la inyección al consumo -y el costo fiscal- rondaría los 36.000 millones de pesos.

No obstante, si bien se apunta a un universo de 3,6 millones de familias, eso no quiere decir que la totalidad lo vayan a percibir, ya que en algunos hogares -por ejemplo- hay un monotributista que tiene a la pareja en blanco, y en ese caso no se podrá cobrar, explicaron a la agencia NA fuentes oficiales.

El anuncio se trata de un Ingreso Familiar de Emergencia ante la situación generada por la pandemia del coronavirus -que podría extenderse otro mes "si las circunstancias lo ameritan", según se aclaró.

Los potenciales beneficiarios deberán inscribirse en la página web de la ANSeS, con el fin de que el Estado pueda corroborar que están incluidos en el beneficio. Allí, quienes estén alcanzados por la medida deberán colocar la cuenta bancaria -si es que tienen- y declarar que no poseen otro ingreso, ya que no alcanzará a quienes perciben una jubilación o pensión, ni tengan otras percepciones o algún tipo de renta financiera.

Así lo comunicaron en una breve conferencia de prensa en la Residencia Presidencial de Olivos los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Trabajo, Claudio Moroni.

Al iniciar la rueda, Guzmán reiteró que la prioridad del Gobierno es "la salud de la gente" y reconoció que por la situación pandémica la actividad "se va a resentir".

"Las medidas tomadas para enfrentar la pandemia dejan a mucha gente que depende de la demanda en una situación de angustia y desesperación", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

Dijo que el propósito es "asegurarnos que esta gente esté cubierta" y destacó que la Argentina es el "único país que está adoptando medidas en tres direcciones: proteger el trabajo, extender el seguro de desempleo y bonos para beneficiarios de AUH y jubilados".

Moroni afirmó que el Estado está "llegando al sector que en esta situación de emergencia no tiene ninguna posibilidad de seguir con su trabajo". "El sistema va a ser muy simple, va a haber una página donde inscribirse en 10 ó 15 días; será para los argentinos nativos o naturalizados, o residentes legales", precisó el funcionario.

Esa medida se inscribe dentro del paquete anunciado la semana pasada dirigido a pymes, que incluyó seguro de desempleo, salarios a cargo del Estado, precios máximos y un nuevo plan Procrear y de obras públicas.

En diversas entrevistas realizadas entre domingo y lunes, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de estas medidas y sostuvo que el Gobierno va a "gastar todo lo que sea necesario" para ayudar a los sectores más vulnerables.

Del universo total de monotributistas de alrededor de 3,6 millones, casi dos millones están empadronados en las categorías más bajas, que serán los beneficiarios de los $10 mil. En cuanto a los trabajadores informales, se estima que alcanzan al 30%, equivalente a más de 1,5 millones en todo el país.

¿Cómo lo van a poder cobrar aquellos que no tienen cuenta bancaria declarada para que se los depositen?, le preguntaron a los funcionarios luego de su exposición. Desde Todo Noticias informaron que para aquellos que no tienen cuenta bancaria podrán en el futuro abrir la llamada Cuenta Universal que se instrumentó a través de todos los bancos del sistema o también hacer el retiro del dinero en efectivo en los cajeros del Banco Nación. Otra modalidad sería el pago a través de correo.



COMERCIOS Y

EMPRESAS

Consultado sobre qué pasará con los pequeños comercios y empresarios con pocos empleados a cargo, como así también para los autónomos, Moroni explicó que "la semana que viene se va a anunciar otro programa para pequeñas empresas que quedaron afectadas por la cuarentena. Alcanzará a pequeños empleadores que tendrá asistencia también del Estado".



CONTENCION SOCIAL

El anuncio formulado ayer por Guzmán y Moroni se inscribe en un amplio plan de contención social dispuestas por el Gobierno para paliar la crisis derivada de las medidas de prevención adoptadas para frenar el coronavirus. Por caso, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán por única vez un bono de $3.000 mientras que se otorgará un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) por $ 3.100. También se establecieron precios máximos por 30 días (prorrogables), a partir del 6 de marzo, para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos.