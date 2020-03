Dos niños dieron positivo y ya hay 15 Locales 24 de marzo de 2020 Redacción Por Se trata de dos pacientes menores que dieron positivo al hisopado. Un caso es de la ciudad de Esperanza y otro en Helvecia. Desde el gobierno provincial destacaron que el estado de salud de ambos pacientes es bueno. Por la mañana, se había registrado otro caso positivo con un camillero de un hospital de Rosario. Ahora son 15 los positivos en Santa Fe y 90 sospechosos que están en estudio

FOTO PRENSA GOBERNACION SONIA MARTORANO. Secretaria de Salud de Santa Fe.

Continuando con el compromiso asumido desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en la tarde de este lunes se actualizó la situación epidemiológica de Santa Fe en relación a la pandemia producida por el nuevo coronavirus (2019-nCov). En este sentido, se destacó que en las últimas horas hubo dos nuevos casos de Coronavirus en la provincia y ya se registran 15 casos en total. La particularidad de estos dos nuevos hisopados positivos es que se trata de dos niños uno de dos años y otro de cuatro oriundos de Esperanza y Helvecia respectivamente. Más allá de la positividad del examen los pacientes se encuentran estables y su estado de salud es bueno.

Al momento, se registraron 169 casos sospechosos de nuevo coronavirus (2019-nCoV), de los cuales 64 fueron descartados. En total, han sido confirmados 15 casos positivos: 1 en Helvecia;1 en la ciudad de Santa Fe; 1 en Esperanza; 8 en Rosario; 1 en Villa Gobernador Gálvez; 1 en Rafaela y 2 en la ciudad de Gálvez. A su vez, se encuentran 90 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis: 1 de Venado Tuerto; 1 de Carmen; 1 de Las Parejas; 1 de Cayastá; 25 de la ciudad de Santa Fe; 1 de Arroyo Leyes; 4 de Santo Tomé; 1 de Sauce Viejo; 1 de Esperanza; 1 de Humboldt; 1 de Funes; 33 de Rosario; 2 de Granadero Baigorria; 3 de Rafaela; 1 de Josefina;1 de Tacural; 1 de Florencia; 1 de San Javier; 1 de Firmat; 1 de Villa Constitución; 2 de Gálvez; 1 de San Genaro; 1 de Villa Mugueta; 2 de San Lorenzo y 2 de Roldán.



HABLO MEINERS

Por su parte, la intendente de la ciudad de Esperanza, Ana Maria Mainers, encabezó este lunes el anuncio del primer caso confirmado de corona virus en la ciudad. Lo hizo junto Héctor Soler, Director del SAMCo y el Dr. Federico Detarsio, médico infectólogo y miembro de la dirección de Epidemiología de la provincia. Sobre el caso, dijo que se trata de un pequeño de 2 años que vino de Brasil. Su estado clínico es muy bueno bajo aislamiento ambulatorio, es decir, cumpliendo tratamiento en su domicilio, mientras que el cuadro no reviste gravedad.



TAMBIEN MARTORANO

En tanto, la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano actualizó la información de datos en materia de detección de casos en la lucha contra la pandemia COVID-19 (Coronavirus). En ese contexto, confirmó 15 casos positivos en territorio santafesino, 64 descartados y 90 en estudio. Los dos nuevos positivos, dijo, “corresponden a las localidades de Helvecia y Esperanza”.Respecto de esto último, la funcionaria señaló que se trata de “dos niños, uno de 2 y otro de 4 años, ambos en perfecto estado, en aislamiento ambulatorio y con muy buena evolución”. Y añadió: “De los 15 positivos que tenemos hasta ahora, sólo uno está en internación con un cuadro muy estable”.Asimismo, recordó que la “incorporación de nuevos positivos tiene directa relación con que estamos haciendo los análisis en nuestro laboratorio central, en el CEMAR, donde día a día vamos a tener una foto actualizada. Hay más casos sospechosos, con una toma de muestra, sin inconvenientes”.A su turno, el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, indicó que “hasta el momento se registraron 1.283 intervenciones en materia de seguridad por no el no cumplimiento de la cuarentena preventiva obligatoria, hubo 770 aprehendidos sólo en el día de hoy -por ayer-, y tuvimos 2.247 llamadas entre el 911 y el 0-800-555-6768 por denuncias”.En paralelo, resaltó “un pedido muy especial que estamos haciendo las autoridades del gobierno de la provincia para aquellos más de 23.000 santafesinos que regresaron desde el 1° de marzo desde cualquier lugar del exterior de la República Argentina y tienen que seguir en cuarentena”. Y remarcó: “Sobre todo, aquellos que han vuelto del 15 de marzo a la fecha, que son más de 11.000 santafesinos, para que tengan un gran cuidado, para que se cuiden y cuiden al resto de la población de la provincia”.

Por último, Martorano brindó más precisiones sobre el caso del camillero del Hospital del Centenario de Rosario que se enfermó de coronavirus. Remarcó que la situación en torno al paciente “está controlada y estudiada”, y aseguró que esa persona “no tuvo contacto directo con pacientes y que los empleados que tuvieron contacto con él ya están aislados”. Martorano contó en horas de la mañana que el trabajador que resultó contagiado con el virus cobid-19 “estuvo de vacaciones entre el 5 y 19 de marzo. En entre esos días no estuvo en el hospital”, contó al funcionaria. “El día 20 acudió al hospital y comentó que no se sentía bien. Entonces en la Guardia lo revisaron. Tenía algo de temperatura y un antecedente de haber estado en contacto con viajeros paraguayos”, indicó. Martorano expresó que “la provincia de Santa Fe, mucho antes que en Nación, cualquier persona que haya viajado o tenido contacto estrecho con cualquier país, se la tomaba como sospechosa”.