Lexus, marca de lujo de Toyota, creó el primer automóvil tatuado del mundo

Como una obra de arte, la casa de lujo de Toyota ha mostrado su Lexus UX tatuado que se convierte en el precursor del empleo de esta técnica.

Más allá de ser una marca que se caracteriza por su estilo suntuoso, la tecnología y el confort, Lexus ha roto con ese paradigma para dar a conocer al SUV UX tatuado, lo que permite situarlo como el primer vehículo con estas condiciones a nivel mundial.

La encargada de este trabajo ha sido la artista Claudia De Sabe junto a su marido Yutaro y sobre una carrocería blanca realizaron una labor basada en el estilo koi.

Este motivo familiar del arte tradicional japonés representa cualidades de buena fortuna y perseverancia.

Claro que para concretar el desafío, no utilizaron sobre el Lexus UX tatuado las agujas convencionales sino que para lograr su cometido emplearon una herramienta Dremel.

El proceso se prolongó durante seis meses desde el dibujo inicial hasta el “tajuaje” final que le llevó cinco días en jornadas de ocho horas.

Para los artistas ha sido bastante complejo ya que el Lexus UX tatuado siempre queda fijo y no puede moverse (como lo haría un ser humano) a medida que se va completando el dibujo.

De esta forma el cuerpo del Lexus UX tatuado se muestra con tonalidades negras, grises y naranjas con motivos de origen japonés en el que se puede apreciar un pez en los laterales.

El Lexus UX tatuado no cuenta con un precio estipulado aunque el trabajo artístico tiene un valor que ronda los 140.000 dólares.

Así con esta técnica innovadora y nunca antes vista el primer vehículo tatuado del mundo se ha presentado en sociedad.



CUIDADOS CON EL

CORONAVIRUS

El Coronavirus es un tema de preocupación mundial y debido a ello hay que centrarse en los cuidados de los ambientes donde cada uno de nosotros transitamos.

Nuestro automóvil no queda exento a ello y más allá de tomar algunas precauciones te damos a conocer algunas medidas para mantener el habitáculo en buenas condiciones.

Antes de tomar contacto con nuestro vehículo hay que limpiarse las manos, como primera acción.

En tanto, también se ha determinado según un estudio publicado tiempo atrás por el portal CarRentals.com que el volante es uno de los sectores con más gérmenes y que 700 variedades de bacterias podrían estar presentes sobre el automóvil.

El Coronavirus posiblemente pueda alojarse sobre el mismo. Por ello es aconsejable limpiar el volante con alcohol antes de encender el vehículo.

Claro que también la palanca de cambios y el freno de estacionamiento deberían pasar por el mismo proceso ya que se utilizan con bastante frecuencia.

Por otro lado, si estamos conduciendo y se nos presenta un estornudo, tos o algún bostezo tendremos que utilizar el pliegue del codo para preservar no sólo la higiene del habitáculo sino también la salud de los posibles acompañantes.

Una vez llegados al destino, también es aconsejable limpiarnos las manos con jabón o alcohol en gel.

Otras medidas que colaboran para evitar el Coronavirus están relacionadas con aspirar por completo el habitáculo.

Allí descartaremos que polvo, restos de comida, pelusas, e inclusive pelos puedan afectar nuestra salud y la de terceros.

Por otra parte, se deberán limpiar los comandos, tablero, pantalla y paneles de puerta con líquido desinfectante de manera frecuente para evitar contraer al Coronavirus.

No se debe olvidar las rejillas de ventilación que son las que permiten el ingreso de aire al habitáculo.

Las alfombras del vehículo son otros de los elementos que no debemos obviar ya que son las que permiten el contacto con el calzado. Los pedales tampoco están exentos de ello.

Con esta serie de consejos para la limpieza del vehículo se busca minimizar y concientizar a cada uno de nosotros sobre esta pandemia denominada Coronavirus. (Fuente: Conduciendo.com)