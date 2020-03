MotoGP: el mensaje de Carmelo Ezpeleta Deportes 24 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna Sports se dirigió el fin de semana a toda la familia de MotoGP durante estos difíciles momentos marcados por el brote de coronavirus en todo el mundo.

Lo hizo mediante una carta abierta, que reproducimos textualmente:

"Estimados. Hoy, el Gran Premio OR de Tailandia se habría puesto en marcha en Buriram, el fin de semana de carreras que iba a ser el segundo de la temporada. Se suponía que todo el paddock de MotoGP y su familia iban a hacer lo que más nos gusta: competir. Nos hubiera encantado ver a los pilotos de cada categoría peleando en la pista y deleitándonos con otra batalla en la última curva, como es de esperar en Buriram.

"Nos habría encantado ver a los numerosos miembros internacionales del paddock trabajando duro para nuestros fans; tanto los que viajan desde todo el mundo para unirse a nosotros en la pista en Tailandia como los que, como hacen todos los fines de semana de carreras, nos siguen fielmente desde todos los rincones del planeta.

"Debido a la crisis del coronavirus que está afectando a todo el planeta, está claro que el GP no ha sido posible debido a las medidas preventivas puestas en marcha por los gobiernos de todo el mundo para salvaguardar nuestra salud. Por eso, ahora más que nunca, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad y apoyarnos mutuamente siguiendo esas restricciones y las recomendaciones de las autoridades en beneficio de todos nosotros. Este virus ha impedido que el mundo gire por un tiempo indefinido, pero estamos seguros de que volveremos a nuestra vida cotidiana y saldremos de esta aún más fuertes que antes. Es una pausa provisional y quiero enviar a todos un mensaje de confianza y calma ante esta situación.

"Desde que Dorna se convirtió en la promotora del Campeonato del Mundo de MotoGP, hace ya 29 temporadas, siempre hemos tenido claro que la competición es nuestra misión, y así seguirá siendo. Incluso en las peores situaciones mantendremos nuestro lema: el objetivo es competir. La competición está en nuestra sangre y no puedo imaginar otro escenario que nos detenga. El Covid-19 ha afectado a todas y cada una de las competiciones deportivas mundiales, y esta pandemia no ha sido, lamentablemente, ajena al comienzo del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2020. Sin embargo, nuestro deporte perdurará y seguirá compitiendo, como lo ha hecho desde su nacimiento en 1949.

"Después de los cambios que ya hemos anunciado, ahora tenemos que mantenernos al día con todos los detalles tanto de la evolución de esta pandemia como de las políticas gubernamentales, con el objetivo de mantener el máximo número de eventos. Ese es nuestro principal objetivo y nuestra meta a partir de hoy.

"A pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos, estamos felices y orgullosos de saber que nuestro deporte es mejor que nunca, como lo demostraron los test de pretemporada de MotoGP, donde las tablas de tiempos fueron las más ajustadas de la historia. En Qatar ya tuvimos un vistazo de eso gracias a dos magníficas carreras de Moto2 y Moto3, que avivaron nuestro apetito un poco más.

"La situación es idéntica también para WorldSBK, aunque, afortunadamente, fueron capaces de completar su primera ronda en Australia en un gran fin de semana de carreras. La Copa del Mundo FIM Enel MotoE, el Campeonato del Mundo Junior Moto3 del FIM CEV Repsol y todas y cada una de las copas y competiciones del programa Road to MotoGP también han sufrido cambios en sus calendarios, pero, igualmente, haremos el máximo para ajustarlos lo mejor posible."

Nuestros pensamientos y cualquier tipo de acción que emprendamos se centran en dos cosas: nuestros fans y, por supuesto, todos aquellos que trabajan tan duro para hacer posible nuestros campeonatos. Estamos haciendo todo lo posible para que los pilotos, ingenieros, mecánicos, personal de logística, ejecutivos, operadores de cámara, periodistas, técnicos de multimedia, coordinadores y todas las demás partes vitales de nuestro deporte vuelvan a hacer lo que mejor sabemos hacer: competir. Algo que siempre ha sido, es y seguirá siendo la esencia de lo que somos. En Dorna estamos trabajando para asegurarnos de que esta crisis deje a la familia de MotoGP y a todos nuestros paddocks con una sola consecuencia: un calendario modificado.

"Finalmente, me gustaría extender mi agradecimiento a la FIM, la IRTA, los fabricantes, los pilotos de cada campeonato, los miembros del equipo, promotores, broadcasters, patrocinadores, medios de comunicación y a todos y cada uno de los empleados de Dorna por la forma en que están afrontando esta situación con tanta paciencia, profesionalidad y verdadera comprensión. Es un gran honor y un placer tener estos increíbles partners.

"Todo esto para asegurarnos de que podamos volver a entretener y emocionar a nuestros fans lo antes posible. Son incansables y nos siguen fielmente de pista en pista o a través de cualquier medio o plataforma que puedan, de un rincón del mundo a otro. Se lo debemos a ellos y a la increíble historia de nuestro deporte.

"Así que, a todos esos aficionados, sólo nos queda una cosa por decir: esperamos veros pronto de nuevo, de vuelta a la pista". Carmelo Ezpeleta - CEO Dorna Sports.