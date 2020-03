Azerbaiyán no se corre y empezaría en Canadá Deportes 24 de marzo de 2020 Redacción Por SE CANCELO OTRO GP DE FORMULA 1

Si bien se mencionaba como una posibilidad hasta el pasado fin de semana, ayer se informó oficialmente sobre la cancelación de otro Gran Premio de Fórmula 1.

Se consignó que "las autoridades de Azerbaiyán tomaron extremas medidas de seguridad para que el coronavirus no continúe expandiéndose en el país" y confirmaron el aplazamiento del Gran Premio de ese país asiático, que originalmente se anunciaba para el 7 de junio.

Si bien se trata de uno de los países menos afectados por el COVID-19, con 44 positivos y una muerte hasta el lunes, el temor por una propagación mayor llevaron al Gobierno a cancelar todos los eventos que suponen una congregación masiva de personas.

Ahora quedó el Gran Premio de Canadá, el 14 de junio, como la carrera que abriría el Campeonato Mundial, al menos hasta que no se conozca una resolución en contrario.

Sin embargo, la crisis sanitaria que atraviesa el país norteamericano y la decisión del Gobierno de no enviar a sus atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio, prevén que tampoco será el punto de arranque de un calendario que se sigue complicando.

Respecto de la cancelación del Gran Premio de Azerbaiyán, el comunicado oficial es el siguiente:

"El circuito de la ciudad de Bakú ha tomado hoy -por ayer- la decisión de posponer el Fórmula 1 Azerbaiyán Grand Prix, que iba a tener lugar del 5 al 7 de junio.

"El aplazamiento se acordó después de extensas discusiones con la Fórmula 1, así como con la Federación Internacional del Automóvil y el Gobierno de la República de Azerbaiyán.

"Esto se produce como resultado directo de la actual pandemia mundial de COVID-19 y se ha basado completamente en la orientación experta que nos proporcionaron las autoridades pertinentes.

"Al llegar a esta conclusión, la principal preocupación ha sido la salud y el bienestar del pueblo azerbaiyano, así como todos los actores de la F1, el personal y los participantes en el campeonato.

"Bakú comparte la decepción de sus fanáticos por no poder experimentar el pináculo de la carrera de automovilismo por sus calles este junio.

"Con ese fin, continuaremos trabajando estrechamente con la Fórmula 1, la FIA y el Gobierno de la República de Azerbaiyán para monitorear la situación con el fin de anunciar una nueva fecha de carrera más adelante en la temporada 2020".



LA OPTICA DE HAMILTON

"Me entristece mucho la cantidad de muertes que está habiendo en todo el mundo. Sé que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento limitado del por qué y el cómo esto ha sucede. No podemos hacer nada salvo autoaislarnos, intentar no contagiarnos y así evitamos propagarlo. Hay gente que todavía va a clubs y bares y hay grandes reuniones, lo que personalmente siento como algo totalmente irresponsable y egoísta", expresó Lewis Hamilton, actual campeón mundial de Fórmula 1.

El británico también agradeció el trabajo que realizan, día a día, los encargados de la salud en cada país. "Estoy rezando cada día por la seguridad de mi familia, pero también rezo por tí. Estoy rezando por los que trabajan en tiendas, entregas, médicos y enfermeras que ponen en riesgo su salud para ayudar a otras personas y a mantener los países en funcionamiento. Esos son los héroes. Por favor hay que mantenerlos a salvo".