"Vamos a juntar los muertos en camiones"

RESISTENCIA, 24 (NA). - Chaco es una de las provincias con más cantidad de casos confirmados de coronavirus en Argentina, y las autoridades piden a los ciudadanos que cumplan el aislamiento, porque de lo contrario se van a "juntar los muertos en camiones".

Así lo advirtió el comisario general Fernando Romero, jefe de la Policía de la provincia del Chaco, tras quejarse porque cientos de personas fueron detenidas desde el viernes, dado que han violado la cuarentena general decretada por el presidente Alberto Fernández.



775 DETENIDOS

EN POCAS HORAS

Vanesa Fonteina, fiscal de feria en Resistencia, explicó que en la jornada de ayer había 133 personas que permanecían detenidas, dado que otras fueron liberadas porque se constató que no figuraban en el sistema solicitudes de captura por otros delitos.

En el Gran Resistencia la Policía detuvo a 276 personas, en Sáenz Peña 68, en Villa Angela 131, Charata 107, San Martín 98 y Castelli 95.



QUEJAS POR EL

COMPORTAMIENTO

El comisario general (denominación de una jerarquía que se utiliza en las Policía de casi todas las provincias de la Argentina, salvo en la nuestra, y que mueve a interrogantes al respecto) Fernando Romero se quejó del comportamiento cívico de muchos chaqueños que violan la disposición presidencial, y señaló que el Chaco "es la segunda Provincia con más detenciones, después de Buenos Aires".



"JUNTAR MUERTOS

EN CAMIONES"

"Si no ajustamos, nos enfermaremos todos y comenzaremos a juntar los muertos en camiones", dijo la máxima autoridad de la seguridad en el Chaco, en declaraciones al diario Norte.

El jefe policial pidió a la comunidad hacer caso al aislamiento debido a la fragilidad que puede evidenciarse posteriormente en el sistema sanitario como está sucediendo en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos.

"Si no hacemos las detenciones y evitamos la circulación, el sistema va a colapsar, y si el hospital Julio C. Perrando colapsa, la gente se descontrolará, por eso pido a los vecinos que entiendan que los controles que hacemos no es para molestar o por ser autoritarios: es una razón de emergencia", expresó.



NO TERMINARA EL

31 DE MARZO

Por otra parte, la prensa nacional hizo referencia que el aislamiento obligatorio no se terminará el 31 de marzo.

El presidente Alberto Fernández analiza prorrogar la cuarentena hasta la primera semana de abril, como mínimo.

Además, determinará en los próximos días si se mantiene la actual modalidad de reclusión, que permite una circulación mínima, o si se establecen medidas más restrictivas.

De máxima, en la mesa de discusión del Gobierno se encuentra la declaración del estado de sitio.

Si bien en la Casa Rosada destacaron que la gran mayoría de la gente acató la disposición del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el Presidente el último jueves, las imágenes de centenares de autos en las calles, avenidas e incluso autopistas, las personas en las calles y haciendo largas filas para comprar alimentos generaron un estado de "incredulidad" y "preocupación".