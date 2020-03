Una historia en medio de la pandemia

Una idea, una decisión, un primer paso, un proyecto distinto. Lo que llevó un año de planificar, armar y concretar, en pocos días se te vuelve a foja cero, por una pandemia que meses atrás no estaba en los planes de nadie. Esa es la historia de cinco rafaelinos. María Laura –o simplemente Lolo-, Franco –Topo para los que lo conocen-, India, Chiara (los perros) y Rolita (una combi VW T2 modelo 1985).

Esta historia comenzó en noviembre de 2018 cuando Lolo y Topo decidieron que querían hacer algo distinto con sus vidas. “La idea arrancó en noviembre del 2018 que decidimos empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Pasamos por muchos vehículos hasta que decidimos que íbamos a comprar una kombi”, relata Lolo. Esa combi llegaría el 16 de enero de 2019, la trajeron de San Carlos Centro y ahí la bautizaron Rolita.

“La buscamos y desde ese momento comenzamos a hacerle arreglos y armarla adentro. Tuvo unos problemas de motor que hizo que la fecha de salida se estire”, recuerda Lolo mientras viaja a unos 60 km/h por la ruta. Mientras los cinco se desplazan, Lolo sigue recordando los pasos que siguieron. “En octubre renunciamos a nuestro laburo, vendimos nuestras pertenencias y el 14 de noviembre salimos a la ruta. Siempre nos gustó viajar y realmente estábamos cansados de la rutina y de hacer siempre lo mismo. Laburo y con suerte tener el domingo para descansar. Así q decidimos cambiar el estilo de vida y meternos en esta locura.”

Siempre una decisión tan fuerte, un cambio tan grande puede ser visto como una locura. Y aunque ellos lo mencionen como “una locura”, siempre estuvieron convencidos de lo que estaban haciendo. “A medida q íbamos viajando nos dábamos cuenta que se podía vivir así. Nosotros vendemos artesanías y gorras, también sahumerios y en estos 4 meses de viaje nos dio de comer y para poder cargar nafta, que es lo único que necesitamos para vivir.”

Los primeros meses el recorrido estuvo dentro de lo que ellos esperaban, vivir de lo que hacían y poder tener combustible para poder seguir viajando. Fueron pasando por distintos lugares de Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut. Ahí cruzaron a Chile en enero cuando todavía se hablaba de un virus lejano y que parecía que nunca iba a llegar a Sudamérica. Fueron por la Carretera Austral y volvieron a ingresar a la Argentina en Santa Cruz para continuar su viaje hacia Tierra del Fuego. Ya los últimos kilómetros de recorrido para llegar a la ciudad más austral del mundo, eran en medio de una situación nueva. El 12 de marzo, el Gobierno Nacional estableció, mediante el decreto 260/2020 una serie de medidas tendientes a proteger a la población de todo el país. Ese fue el paso previo para que una semana después se dispusiera el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Lolo, Topo y el resto de la familia llegaron a Ushuaia el sábado 14 de marzo, estuvieron allí el domingo 15. Claro que ya empezaron a ver que la aventura en la que se habían embarcado empezaba a tener dificultades imprevistas. Se empezó a restringir el libre tránsito por todo el país y la posibilidad de una cuarentena generalizada empezaba a asomarse en el horizonte. Hubo una deliberación interna y la conclusión era que debían –al menos por el momento- emprender el regreso.

Eso fue lo que se decidió. No había mucho tiempo para trasladarse y había una enorme distancia por recorrer. El lunes 16, eran las 4 de la tarde cuando Lolo, Topo, India, Chiara y Rolita emprendieron un largo retorno. Y así desandando entre 400 y 500 kilómetros por día la imagen de Rafaela se les fue agrandando en el horizonte. El periplo incluyó interminables controles en la ruta. En cada pueblo y ciudad que pasamos nos hicieron controles. “Nos pedían documentos y nos preguntaban si teníamos síntomas. Nosotros siempre arriba de la combi, no nos bajamos para nada, solo teníamos contacto con los playeros de las estaciones de servicio, sin bajarnos”, cuenta Lolo.

Las dificultades se fueron sucediendo en la ruta. No había posibilidad de ingresar a ningún lugar ni siquiera para hacer provisiones de alimentos, apenas cargar combustible y dormir un rato en alguna estación de servicio al borde de la ruta y después la policía los invitaba a seguir. Durante todo ese larguísimo viaje, Lolo y Topo se controlaron la temperatura para estar al tanto de que no hubiera ningún tipo de síntoma que pudiera complicar las cosas. La ausencia de síntomas fue fundamental para poder continuar con el viaje.

El jueves 19, mientras el presidente de la Nación anunciaba la cuarentena obligatoria, ellos estaban en Puerto Madryn, todavía a más de 1500 kilómetros de Rafaela. Y así continuaron, con las dificultades propias de querer transitar las rutas del país en un momento donde no estaba permitido. Ayer, en el último tramo antes de la llegada, cerca de Rosario la policía nuevamente les hizo un control. Y hasta necesitaron de la autorización de una Fiscal para poder continuar con el viaje.

Lolo venía contando las novedades kilómetro a kilómetro en tiempo real, en charla con LA OPINION, con una marcada ansiedad por llegar a casa, por volver a tener a la familia cerca. Claro que en todo momento estuvieron viendo dónde y de qué forma iban a realizar la cuarentena al llegar a la ciudad. Eran apenas las 5 de la tarde de ayer cuando la combi ingresó a la ciudad. Ya venía siendo monitoreada por el Ministerio de Salud para que a su arribo a Rafaela se hicieran todos los controles correspondientes. Al ingresar a la ciudad la Policía los condujo hasta el Hospital Dr. Jaime Ferré, se les tomó la temperatura y se controló que no hubiera síntomas. Luego de eso, los viajeros pudieron irse a sus casas y reencontrarse con sus familias.

Claro que la historia no termina acá. “Cuando todo este pase, vamos a continuar con nuestro viaje”, asegura Lolo mirando al futuro. Porque la convicción sigue firme, porque si bien el momento es difícil, el proyecto sigue en pie. Ahora es tiempo de cuarentena obligatoria en lugares adecuados, de cariño de familia y de amigos que, aunque están a distancia, están cerca. Y dentro de un tiempo, cuando la pandemia pase, la combi Rolita volverá a las rutas. Volverá a ser –como ellos mismos dicen- una casa rápida en vez de ser un vehículo lento.