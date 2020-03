Fernández pidió otra vez quedarse en casa

BUENOS AIRES, 24 (NA/TELAM).- El presidente Alberto Fernández volvió a insistir ayer en su pedido a la población de quedarse "en casa", en una intensa madrugada en la red social Twitter, en la que intercambió más de un decena de mensajes con distintos usuarios.

Como en otras oportunidades, el jefe de Estado comenzó a contestar por la noche mensajes de usuarios en esa red social, a quienes les pidió: "No deben salir, hay que cuidarse". Una de las respuestas fue para el actor y productor Pedro Alfonso, quien le escribió en Twitter a Alberto Fernández: "@alferdez de un tiempo a esta parte tus notas en TV llevan calma. Debería ser diario".

Y Alberto Fernández le respondió: "Gracias. Estemos tranquilos. Pero no olvidemos cuidarnos. Abrazo a la distancia".

En un mensaje a una usuaria, que le dijo que con su familia tenían miedo, el Presidente le escribió: "Tranquilos. Toda tormenta pasó. Esta también pasará. Los abrazo".

Para cerrar, el mandatario nacional, usando también el lenguaje inclusivo, resaltó: "Ya es hora de dormir. No salgan de su casa. Cuídense y cuiden a los otros. Los abrazo con el alma. No fallemos: quedémonos en casa. Hasta mañana a todos, todas y todes".

El jefe de Estado se expresó así este lunes por la madrugada, en el marco del inicio del cuarto día de aislamiento preventivo y obligatorio que inició el pasado viernes y -en principio- es hasta el próximo 31 de marzo.

Alberto Fernández cumple el aislamiento en la Quinta de Olivos, donde por estas horas se concentra la actividad política nacional, y solo salió para hacer una recorrida en helicóptero, en el marco de los controles para que se cumpla el pedido de no salir de los domicilios.



HOSPITAL

Por otra parte, el presidente Fernández recorrió anoche el hospital "René Favaloro" de la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, que el gobierno decidió reactivar para la atención de personas afectadas por el coronavirus.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Días atrás Katopodis estuvo en el nosocomio evaluando las instalaciones y dijo que "estamos realizando una intervención extraordinaria en el hospital para ampliar la red pública de salud ante esta pandemia". También anunció que su cartera y el Ministerio de Salud están "finalizando por etapas los sectores que nos permitan sumar camas para la emergencia".



FMI

El presidente Fernández calificó este lunes de “muy favorable” al escenario que se le abre al país con relación a la reestructuración de la deuda externa, tras el apoyo que brindó el FMI al recomendar una quita de US$ 85.000 millones y la necesidad de un plazo de gracia de cinco años para comenzar a abonar los compromisos con los bonistas.

"Tenemos un nuevo escenario que ha pasado muy desapercibido y que es muy favorable para la Argentina” en lo que respecta a la deuda externa, dijo Fernández en declaraciones a Radio Nacional. “Eso nos deja en una situación más cómoda y nos permite objetivamente ir a negociar con los acreedores con mayor fortaleza y destinar muchos de esos recursos que estarían destinados a pagar la deuda para desarrollar políticas activas y que la Argentina crezca”, agregó.

Alberto Fernández destacó el nuevo rol del FMI a partir de la asunción de Kristalina Georgieva como Directora Gerente.

“Es una mujer que tiene una sensibilidad distinta y que se anima a escucharnos”, enfatizó el presidente argentino.