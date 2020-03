Más de 16 mil muertos y 367 mil contagiados Nacionales 24 de marzo de 2020 Redacción Por EL CORONAVIRUS EN EL MUNDO

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El coronavirus Covid-19 ya infectó a más de 367 mil personas en todo el mundo, provocando más 16 mil muertos, con Estados Unidos ubicándose en el tercer puesto entre los países que tienen más enfermos según el balance global actualizado por la Universidad Johns Hopkins.

En total, en el mundo hay 367.457 contagiados por el Covid-19, que ya provocó 16.113 muertes y más de cien mil pacientes recuperados.

El país con más infectados sigue siendo China, con más de 81 mil casos y unas 3.200 muertes por el virus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, donde según las autoridades de ese país ya hace cinco días que no se producen nuevos contagios.

Luego de China se ubica Italia en cuanto a cantidad de infectados -ya superan los 63.000 infectados-, con el mayor número de muertos en el mundo: 6.077. Una leve baja en la cantidad de muertos por el coronavirus en Italia abrió una tenue esperanza de reversión de la enfermedad en las últimas horas, aunque aseguran que aún es muy pronto para establecer una tendencia que pueda ser definitiva.

En tercer lugar en cantidad de infectados se encuentra Estados Unidos, con 41.511 casos y con Nueva York como epicentro de la pandemia en ese país.

Por su parte, España alcanzó la cifra de 33.089 contagios de coronavirus y 2.206 muertes, según un informe de última hora de las autoridades sanitarias, razón por la cual el gobierno peninsular resolvió extender la emergencia que restringe los movimientos en todo el país, al menos, hasta el 11 de abril.

En España la letalidad del coronavirus afecta al 5% de los contagiados y sumó casi 400 muertes de sábado a domingo, teniendo en cuenta que el 70% de los casos positivos corresponde a personas que tienen más de 60 años.

En Alemania, el número de infectados aumentó a 28.865 y los muertos, 118. Si bien tiene más infectados que Gran Bretaña y Francia, las víctimas fatales son considerablemente menos que esos otros dos países europeos.

En Sudamérica los contagios en Brasil no se detienen: en pocos días pasaron de no superar los tres dígitos a tener ahora 1.629 infectados, con 25 muertos.

Otro país sudamericano complicado en las últimas horas es Ecuador, con 981 enfermos y 18 muertos. Irán, en tanto, es el país más castigado de Medio Oriente con 23.049 contagios y 1,812 muertes.