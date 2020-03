En Mendoza recortarán salarios de funcionarios Nacionales 24 de marzo de 2020 Redacción Por La medida alcanza a los salarios superiores a 50 mil pesos. El ahorro se destinará a compras de insumos médicos.

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decretó un recorte de salarios entre los funcionarios de la provincia, y dispuso que ese ahorro se destine a la compra de insumos sanitarios. "Dada la situación que estamos viviendo, en el día de ayer firmé el Decreto N⁰ 434, en el que he decidido que los funcionarios políticos del Gobierno de Mendoza cobrarán sus sueldos hasta la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) en el mes de marzo", anunció Suárez en la red social Twitter.

La medida no alcanza a los funcionarios del Ministerio de Seguridad y de Salud, ya que son los que están afectados en forma directa con la emergencia.

La decisión de Suárez implica un fuerte recorte en los ingresos de alrededor de 270 funcionarios, dado que un ministro provincial percibe actualmente cerca de $180.000, en tanto que un asesor cobra por encima de los $100.000.

En la gobernación mendocina calculan que el ahorro será de 40 millones de pesos mensuales, remanente que será depositado en una cuenta que tendrá como propósito la compra de insumos para la emergencia sanitaria y económica.

"Invito al Poder Legislativo y Judicial, y a funcionarios constitucionales, directores y gerentes de empresas del Estado, entes reguladores e inclusive a empleados públicos con altos sueldos no afectados en forma directa a la emergencia, a acompañar la misma medida", tuiteó.

La medida podría ser imitada por otras provincias que, a diferencia de Mendoza, vienen experimentando problemas fiscales.

También hay experiencias en el sector privado que vienen aplicando una política de recorte de salarios, como la compañía aérea Latam, que anunció que sus empleados cobrarían la mitad de sueldo del que perciben actualmente por los próximos tres meses.