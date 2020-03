Ligas que siguen en actividad Deportes 24 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Con el mundo del futbol prácticamente paralizado por el brote de coronavirus a nivel mundial, todavía existen algunas ligas que no han querido parar sus actividades y prefieren seguir disfrutando del deporte.

En Europa, sólo se mantenía con actividad la Súper Liga Turca. Esto debido a que sólo se habían confirmado 6 casos de personas infectadas del coronavirus. Sin embargo, los directivos han cambiado de opinión y se han unido al resto de las ligas del viejo continente, quizá por la presión de los futbolistas en los últimos días.

En el continente africano sólo hay cuatro ligas activas, que son las de: Nigeria, Camerún, Angola y Zambia. Siendo los dos primeros los países con casos confirmados de personas infectadas.

En Asia son seis las ligas que no han parado con la actividad en sus respectivos torneos son: Singapur, Jordania, Myanmar (no registraba casos de coronavirus), Omán, Bután y la de Palestina.

Nicaragua es el único país con actividad futbolera del continente americano, con solo dos casos de infectados por el coronavirus. Fue desestimado el pedido de los futbolistas de frenar la actividad. La única precaución que se adoptó fue la de jugar a puertas cerradas, sin público. Como medida de protesta, los jugadores de Diriangén , puntero del torneo, posaron con barbijos, guantes y separados a un metro de distancia en la foto previa al triunfo 2-0 sobre Ocotal.

De acuerdo con el relevamiento que hace la cuenta @FutbolistasAXEM (argentinos por el mundo), hay cuatro futbolistas argentinos en esa Liga: Leandro Figueroa (club Walter Ferreti), Luis Acuña (Real Estelí). Otros dos juegan en el ascenso: Tomás Buenrostro (Mina El Limón) y Miguel Ángel Pucharella (H&H Export Sebaco).