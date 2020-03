Preocupa el panorama de bares, restaurantes y hoteles

La crisis sanitaria generada por el avance abrupto del COVID-19, con todas las consecuencias en el ámbito de la salud que son evidentes, también golpea fuertemente a los sectores vinculados a la actividad hotelera, a restaurantes, cafés y bares que a partir de la necesidad de que la población cumpla con el aislamiento social, y la cuarentena obligatoria, ven cercenada la posibilidad de trabajar.

Una ciudad como Rafaela en donde desde hace tiempo se intenta instalar una nueva mira de lo que es el turismo, proyectado a partir de eventos culturales, deportivos, o ligados a lo productivo e industrial, hoy observa el impedimento para que esta agenda pueda concretarse. En el medio debemos entender que hay un número importante de trabajadores afectados por esta compleja situación y que aguardan de manera desesperada respuestas por parte del gobierno nacional, provincial o municipal.

Al ser consultada Silvina Imperiale, presidente de CAPHREBAR, dijo que en relación a lo vinculado a lo gastronómico, “hubo primero un decreto que firmó el municipio en que se prohibía que la gente se juntara en bares, cafeterías, restaurantes o heladerías y en donde sí podía el consumidor ir y retirar lo que iba a consumir en su casa o bien funcionar a través del sistema de delivery. Después a partir del último viernes con el decreto nacional de la cuarentena obligatoria todo funciona a través de pedidos y envíos con los deliverys. Hoy por ejemplo el sistema de deliverys a través de “pedido ya”, es cada vez mayor, este es el único canal de venta que tiene la gastronomía”, explicó.

A su vez dijo que “mediante este sistema hay algunos establecimientos que algo tienen de venta, en cuanto a los establecimientos tradicionales y más grandes de la ciudad optaron por cerrar porque no tiene mayor sentido trabajar así”.



LA HOTELERIA, UN

CAPITULO APARTE

La titular de CAPHREBAR en Rafaela, subrayó en relación a la situación que atraviesa el sector hotelero a partir de las distintas disposiciones, que “salió una resolución el martes pasado que emitió el Ministerio de Turismo de la Nación, donde obliga a los hoteles a cerrar, con lo cual no podemos recibir más pasajeros y cuando se fue el último en cada uno de los hoteles, tuvimos que cerrar. A partir del DNU emitido por el presidente el jueves por la noche, se contempla a los hoteles dentro de las excepciones y en donde se establece que solo pueden estar abiertos abocados a cuestiones sanitarias; la realidad es que los hoteles de nuestra zona están todos cerrados, con guardias mínimas y con empleados que se van turnando, más que nada por temas de seguridad”, manifestó Imperiale.



EL GRAN INTERROGANTE

Hoy la prioridad es la salud y lograr contener la circulación del virus lo más posible, para evitar el colapso del sistema sanitario argentino. Mientras esto está claro, los distintos sectores ven paralizada toda la actividad y se preguntan qué va a pasar si se prolonga la cuarentena y sobre todo el interrogante sin respuesta es ¿que va a pasar el día después?

Silvina Imperiale dijo que “fundamentalmente la preocupación está en que va a pasar con el tema de salarios, entendiendo que el 80% del sector gastronómico y hotelero en Rafaela son empresas familiares donde la caja y la recaudación diaria son fundamentales, por lo tanto que durante 15 días no se junte dinero no solo para los compromisos cotidianos, sino para los salarios, eso no tiene sumamente preocupados”.

“Esta semana entendemos que trabajaremos a la distancia con la gente de la provincia y del municipio para encontrarle alguna solución para que nadie se vea perjudicado. En lo personal considero que las empresas más chicas por allí no puedan soportar este vendaval, sobre todo en la gastronomía en donde se trabaja con productos perecederos y gran parte del capital son las herramientas de trabajo y las provisiones; hay cosas que se puedan salvar pero otras no. El panorama para esta actividad es muy grave”, advirtió Imperiale.

Y agregó: “es muy preocupante la situación de nuestro sector porque no sabemos cuánto va a durar esto, donde estamos parados todos, pero más allá de esto que es el aspecto económico lo más importante es contener lo sanitario y por eso hay que quedarse en casa, dando cumplimiento a todas las normas y la mejor vacuna es cuidarnos entre nosotros”, enfatizó Imperiale.



MAS DE 1.000

PLAZAS DISPONIBLES

En virtud de que el sistema sanitario local lo requiera, Silvina Imperiale, representante de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina en la ciudad, explicó que Rafaela a partir del cierre del Hotel Residencial, cuenta con alrededor de 1.000 plazas para ser utilizadas en los hoteles que pertenecen a FEHGRA. Además dijo que a esto hay que sumarle las plazas del Amerian y del Plaza Ben Hur que pertenecen a la Asociación de Hoteles de Turismo.