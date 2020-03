Internaron en España a Hugo Gatti Deportes 24 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El ex arquero de Boca, River y la Selección argentina Hugo Orlando Gatti fue internado en España y se aguardan los resultados para saber si contrajo el virus del COVID-19, en medio de la pandemia mundial. El ex futbolista, de 75 años, que reside en Madrid desde hace años y se desempeña como comentarista televisivo, fue internado en una clínica de la capital española, a donde había concurrido a hacerse un estudio cardíaco.

Sin embargo, el ex arquero fue internado y le realizaron el test para determinar si tiene coronavirus, indicó su hijo Lucas, quien está en Londres sin poder viajar hacia la capital española, según indicó el diario Marca.

"Está bien y a la espera. Le hicieron las pruebas para determinar si tiene coronavirus y esperemos que den negativas", expresó el hijo del "Loco", quien fue futbolista también. El "Loco" Gatti, nacido en la ciudad de Carlos Casares, surgió futbolísticamente en Atlanta, a comienzos de los 60, y luego pasó por River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca, club con el que ganó varios títulos locales y dos Copas Libertadores, y se retiró a los 44 años.

España, al igual que Italia, es uno de los países más acechados por el coronavirus, y ya se registraron más de 2.100 muertos en diferentes puntos del país.