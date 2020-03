Cómo cuidar el estado anímico de los abuelos en la cuarentena Locales 24 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Lic. en psicología, Maia Campo -MP 2169- explicó cómo sobrellevar el aislamiento y como hacer que los abuelos puedan estar contenidos emocionalmente para este proceso nuevo.

“Por un lado es importante comprender la situación, la realidad que se está viviendo y entender que son tiempos complejos y en donde es imprescindible que colaboremos permaneciendo en casa. Debemos saber que es una cuestión de responsabilidad social, por eso la familia debe quedarse en el hogar y los abuelos entender que no se los visita para cuidarlos. Hay muchos adultos mayores en perfecto estado, que salían a jugar a las bochas, a las cartas o dar un paseo alrededor del Hogar, y ahora transitoriamente deben quedarse en la institución y no salir”, explicó

“Hay que tener en claro que esta decisión que se ha tomado es la correcta, que hoy depende de nosotros porque vacunas no hay y que en todo caso la vacuna es nuestra colaboración, el aislamiento y distanciamiento social porque es la forma de detener este virus. Siempre como argentinos tenemos la costumbre de echarle la culpa al otro y ante esta situación más allá de lo que se haya decretado a nivel nacional, necesitamos entender que cada uno debe ser responsables y hay que cuidar a los más vulnerables”, manifestó la profesional.



COMO MANEJAR EL MIEDO

La Lic. Maia Campo dijo que “esta sensación de miedo y ansiedad que estamos viviendo es normal frente a esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, no negar y dar lugar al diálogo; obviamente que a partir de las restricciones hoy esta tarea la va a llevar a cabo el personal que esté de turno en el Hogar. Con los abuelos hay que hablar y las familias lo van a poder hacer a través de las comunicaciones por Whatsapp porque muchas veces lo que se ve es que tampoco las familias saben con enfrentar esto que ocurre. Hay que no ocultarle lo que pasa y dejar que se expresen”. La licenciada destacó que es importante poder expresar los sentimientos ya que lo que no se dice queda en el cuerpo y puede manifestarse a través de diferentes síntomas. “Puede generar distintas manifestaciones a nivel fisiológicos, alteración del sueño, dolor de cabeza, desgano, falta de apetito; nuestro sistema inmunológico cambia y facilita que nos enfermemos”.



DARLE ACTIVIDADES

PARA HACER

En esta etapa de aislamiento es importante que los abuelos que estén en residencias geriátricas tengan actividades para hacer y estar ocupados. La psicóloga Maia Campo del Centro HumaniSer brindó detalles a considerar en esta cuarentena obligatoria: “es importante que los profesionales que trabajan con los adultos mayores les dejen actividades para hacer,ya sea a través de un video o seguir manteniéndolos conectados con una rutina a través de las herramientas que brinda la tecnología”. “A medida que pasen los días si la cosa se extiende pueden existir los malos tratos o contestaciones, o que los abuelos rompan en llanto, y es fundamental poder entender por parte del personal que los atiende e interactúa con ellos, que nos es hacia uno ese tipo de reacciones, sino que tiene que ver con esta situación compleja, y fortalecer la empatía”, precisó la profesional.