La importancia de contener y proteger a nuestros adultos mayores Locales 24 de marzo de 2020 Redacción Por En las distintas residencias geriátricas se adoptaron distintas medidas de contención y protección hacia un grupo hoy considerado sensible y vulnerable ante el COVID-19. En el Hogar "Magdalena de Lorenzi" hace ya 8 días que tienen a los abuelos en cuarentena.

La pandemia por COVID-19 está generando distintas acciones respecto a procedimientos y disposiciones a partir de lo que se conoce produce a su paso este virus. Una información que se supo rápidamente es que nuestros adultos mayores están dentro de los grupos de riesgo y por eso hay que cuidarlos para evitar que tomen contacto con esta virosis.

Una de las medidas que se llevó adelante, tuvo que ver con prohibir las visitas de los familiares a los geriátricos y a su vez restringir el contacto de quienes residen en estos lugares con muchas personas.

En nuestra ciudad el Hogar de Ancianos Magdalena de Lorenzi actualmente aloja a 50 adultos mayores, que desde hace 8 días cumplen el aislamiento social, Mucho antes de que la cuarentena total sea anunciada.

Esta residencia tiene personal médico abocado a los cuidados de estas personas, bioquímicos que en caso de ser necesario acuden al lugar, un equipo de integrado por alrededor de 28 trabajadores/as que realizan distintas funciones

Todos saben que es sumamente importante cuidar a estos abuelos, y mantenerlos lejos del coronavirus. Por ese motivo hay familiares que se acercan al Hogar a llevar elementos que después se reparten. La consigna es contenerlos y no exponerlos.

El Dr. Andrés Bonafede es médico en esta institución y cuando comenzó a ponerse en práctica este aislamiento social que hoy es obligatorio a partir de un DNU, les explicó a los abuelos como esto los afectaba de un modo particular.

“Lo que transmití fue lo que es, es decir que estamos ante una pandemia por un virus extremadamente contagioso, que si ellos lo contraen tienen altas chances de pasarla muy mal y hasta no sobrevivir. Por eso las medidas de suspender salidas e ingresos al Hogar de personas no autorizadas, las medidas de higiene y aislamiento social que todos ya conocemos y la importancia de aplicarse vacunas contra gripe y neumonía”, explicó el profesional de la salud.

En tanto el director de la institución Rubén Tony valoró el estado de las personas que residen allí y las medidas para cuidarlos: “el Hogar está cerrado para las visitas, solo ingresa el personal de a cuatro por turnos y hasta el momento los abuelos están muy bien. Al personal que ingresa se le toma la fiebre y se deja constancia en un registro diario y por supuesto intensificamos la higiene en todos sus aspectos”, detalló.



AISLADOS PERO

COMUNICADOS

La tecnología también en esta situación de crisis sanitaria demostró hacer su aporte, y en este caso en relación a las comunicaciones y a esta posibilidad de poder mantenernos comunicados con nuestros allegados a través de distintas vías. Al ser consultada una de las enfermeras que trabaja en el Magdalena de Lorenzi, sobre cómo los abuelos enfrentan este momento, señaló que “la mayoría tiene celular y los que no tienen utilizan el teléfono fijo para poder estar comunicados con sus afectos. Esto es muy importante porque así no se sienten solos y pueden de algún modo seguir en contacto con hijos, nietos”.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

E HIGIENE

El personal que hoy tiene contacto con los ancianos alojados en el Hogar Magdalena de Lorenzi está utilizando todas las normas de prevención vinculadas a la higiene. Es decir cuentan con alcohol en gel, barbijos y guantes.