Un excepcional ciclista al que solo le faltó lograr una medalla olímpica Deportes 24 de marzo de 2020 Por Víctor Hugo Fux ENTREVISTAS A DEPORTISTAS QUE MERECEN SER RESCATADAS - HOY: RICARDO SENN

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO ENTREVISTA. Con anotador y birome compartiendo un café en el Roberto Grau. FOTO EL GRAFICO RICARDO SENN. Una de sus tapas en El Gráfico.

En estos tiempos donde las actividades están paralizadas a raíz de la pandemia que afecta a todo el mundo, desde la presente entrega, rescataré algunas entrevistas realizadas a deportistas, que merecen recrearse.

Hoy es el turno de Ricardo Santos Senn, un excepcional ciclista, con el que tuve la oportunidad de dialogar, compartiendo un café, en una mesa del Círculo de Ajedrez Roberto Grau, que hoy sigo frecuentando. El contenido de esa nota es el que se reproduce seguidamente:

"A los setenta y ocho años, Ricardo Senn es un agradecido a la vida. 'Hace varios años, por cuestiones de salud, dije ¡hasta acá llegaste Ricardo!, pero hoy me siento feliz porque la sigo contando'.

"Estuvo otra vez en Rafaela -'siempre que puedo me doy una vuelta porque acá tengo muchísimos afectos'- y hablamos de ciclismo, por supuesto. La disciplina que eligió para canalizar sus pasiones. Y para ganar casi todo. 'Sólo me faltó conseguir una medalla olímpica', sostuvo en un momento de la entrevista concedida a LA OPINION.

"Oficialmente no me comunicaron nada, pero escuché algunos rumores de personas que están allegadas al ciclismo, sobre un homenaje que se estaría preparando en Buenos Aires, para reconocer a los integrantes del equipo argentino que fue campeón en los Juegos Panamericanos de Chicago, hace cincuenta años", expresó Ricardo Senn, en el inicio del diálogo.

"Un reconocimiento de esa naturaleza 'siempre es importante, porque la persona que lo recibe lo valora de una manera especial. Y ni hablar cuando ha pasado medio siglo. Es prácticamente una vida. Aquella vez, cuando viajamos a Estados Unidos, sinceramente lo hicimos con mucha confianza, porque realizamos una muy buena preparación y sabíamos que teníamos buenas posibilidades de traernos alguna medalla'.

"Senn no se conformó con una medalla dorada. 'Tuve la fortuna de ser doble campeón, tanto en Ruta Individual como en Ruta por Equipos, con otros excepcionales compañeros, como Carlos Vázquez, Héctor Acosta, Mauricio Ramón, Anselmo Sarlenga y Rubén Nitti'.

"El homenaje se efectuaría el 6 de setiembre, en coincidencia con la fecha de esa brillante conquista de nuestros pedalistas. 'Representar al país en el orden internacional es lo máximo para un deportista y siempre le agradezco a la vida por haberme concedido ese privilegio', señaló con legítimo orgullo.

"Nacido en Morteros (Córdoba), pero radicado desde muy joven en esta ciudad, Ricardo empezó a familiarizarse con la victoria. 'Logré ganar varias carreras en Rafaela y en la zona en una época donde el nivel ciclístico era muy bueno. Duilio (Biganzoli) era un corredor bárbaro, que después de mostrar sus notables condiciones en la zona, decidió intentar fortuna en Buenos Aires. Y en poco tiempo se ganó el respeto de todos. Con ese antecedente, intenté seguir el mismo camino. Y la suerte me acompañó. Sabía que no iba a resultar sencillo, pero estaba decidido a brindarme entero para llegar a ocupar un lugar entre los mejores', recordó.

"Claro que no era un improvisado el que asumía semejante desafío en Buenos Aires, porque 'tenía una buena experiencia, al haber participado en un Selectivo Provincial, que se hizo en Capitán Bermúdez. Yo no tenía bien claro en qué especialidad podría andar mejor, y por eso, al preguntarme en cuál me iba a inscribir, le dije «en las tres». Fui segundo en Kilómetro, en Persecución y en Velocidad, donde me ganaron Marcelo Simón, Duilio Biganzoli y Clodomiro Cortoni, tres ciclistas fantásticos'.

"Senn fue convocado para representar a Santa Fe en el Argentino, junto a Biganzoli, Simón y Cortoni. 'Nos fue muy bien y nos trajimos varias medallas. Esas actuaciones me otorgaron la chance de participar en las Selectivas para los Juegos Panamericanos de México 1955. Por suerte logré realizar un buen trabajo y me convocaron para vestir la casaca de Argentina', recordó.

México le otorgaría su primera medalla dorada en un Panamericano, 'en una carrera perfecta que hicimos con Duilio (Biganzoli), Ferreyra (Alberto) y Clodomiro (Cortoni), que no era un especialista, pero se adaptó perfectamente a la cuarteta. En Persecución por Equipos, el tiempo que empleamos fue de un segundo y seis décimas por arriba del récord mundial. Cuando regresamos con Duilio de México, tuvimos en Rafaela un recibimiento que jamás voy a olvidar'.

"Senn obtuvo varios títulos. 'En Campeonatos Argentinos, gané en el Kilómetro en Mar del Plata (1959) y tres veces en Ruta (1961, 1964 y 1965); los ya mencionados en los Panamericanos de México (1955) y Chicago (1959); y varias clásicas en nuestro país, como la Doble Nueve de Julio, la Bahía Blanca-Buenos Aires, el Gran Premio Zanella, la Rosario-Santa Fe, la Mendoza-San Juan, la Doble Villaguay-Paraná y dos veces una de las carreras más espectaculares, los Seis Díaz del Luna Park, con Jorge Batiz', señala con total certeza.

Finalmente, admite que 'no lo defino como una frustración, pero sí tal vez como una cuenta pendiente... sólo me faltó ganar una medalla olímpica. Sinceramente, creo que pudimos haberla conseguido en Roma, en 1960, porque teníamos un gran equipo, pero las cosas no se dieron. Lamentablemente, ya no tuve otra chance para intentarlo', concluyó.