Lange: "mirar mucho más allá de una simple medalla"

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El velista Santiago Lange se refirió ayer a la posible postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y afirmó que es momento de "mirar mucho más allá de una simple medalla". "Respeto enormemente al Comité Olímpico Internacional (COI), que está en una situación muy difícil. Hay que darles tiempo y tener paciencia", sostuvo Lange en diálogo con NA luego de que el organismo dijo que se tomará las próximas cuatro semanas para determinar qué sucederá con Tokio 2020.

El medallista olímpico añadió: "Hoy nadie vive una situación ideal, cada uno en su trabajo y en su vida cotidiana tiene inconvenientes. Todos vamos aprendiendo con esto que nos toca vivir. A mí el martes me cayó la ficha de que tenía que poner el valor de los Juegos Olímpicos, que es la unidad de los pueblos, por encima de la excelencia. Tenemos que mirar mucho más allá de una simple medalla".

En la misma línea, Lange opinó sobre las críticas que recibe el COI por dilatar la decisión sobre la realización de la cita olímpica: "Yo creo que es un momento de apoyo, no de criticar. Después de que pase la película, hablaremos y diremos lo que se hizo bien o mal, pero es un momento de unión". "Entiendo al COI, le explotó la bomba hace cinco semanas porque antes de esto no habíamos tomado conciencia. Hay que analizar qué se hace con todo este desastre", insistió el deportista.

Respecto de su preparación durante la cuarentena, más allá de la incertidumbre que genera la falta de precisiones, señaló que permanece en contacto "todos los días" con su compañera Cecilia Carranza y que analizan "todos los factores", aunque reconoció que "las probabilidades de que los Juegos se hagan son mínimas". "Principalmente, como ser humano, vivo esta etapa con mucha reflexión, triste por lo que está sucediendo, porque soy consciente de que mucha gente la está pasando muy mal. Los Juegos Olímpicos o cualquier otra cosa, al lado de eso, no es nada", agregó.

Sin embargo, Lange continúa con la preparación física para que el parate le ocasione las menores consecuencias negativas posibles: "Estoy haciendo todo lo que puedo, obviamente uno va pasando por etapas, vas aprendiendo. Al principio sos una hélice porque no podes navegar, pero después te das cuenta que la realidad del mundo es así, por lo que hay que quedarse tranquilos".

"Es un momento de mucha introspección, entre lo que entreno y el trabajo que tengo pendiente, me mantengo entretenido. No me siento, por cómo está el mundo, en una condición de quejarme", añadió el ganador de tres medallas de oro en vela.

Lange también se refirió a la situación en la Argentina: "Tenemos una sociedad con muchas realidades diferentes, yo también digo que nos quedemos en casa pero cuesta decírselo a quien tiene que trabajar esta semana para comer".

No obstante, se sumó a la campaña de varios referentes del deporte nacional para la concientización de los argentinos: "Los que podemos tenemos que hacerlo y tomar todos los recaudos posibles. Tenemos una responsabilidad enorme y hay que ayudar a quienes no pueden". "Debemos cuidarnos y agradecer a todos los que nos cuidan. Los que trabajan en hospitales, supermercados y policías, y por respeto a ellos cumplir con las medidas", concluyó.