Los ancianos son el grupo más endeble

El presidente de la Cámara de Geriátricos de Rafaela, Daniel Tita, afirmó que los adultos mayores, nuestros abuelos, son sin lugar a dudas el grupo más endeble ante este virus del COVID-19. “Esto hay que entenderlo, si entra algún infectado sin las barreras de protección, las que en nuestros hogares ya las tenemos hace más de una semana puestas en marcha, un abuelo que se contagie es fatal para el resto de los abuelos”, analizó.

Respecto a los pacientes inmunodeprimidos, el Dr. Daniel Tita señaló que “cada uno no sabe el estado inmunológico que tiene actualmente y cómo responden las defensas, entonces ya no es el diabético, o cardíaco o una persona con alguna patología de base, puede ser cualquier persona joven. En Estados Unidos hoy hay personas de 30, 35, 40 años que se empiezan a complicar y principalmente los niños son los que menos afectados están”.

“Cuando explote la bomba no va a haber capacidad por más esfuerzo que se haga para darle respuestas a todo el mundo que lo necesite; ahí es donde la gente va a tener que entender que vamos a atravesar momentos difíciles. Todo depende exclusivamente de la colaboración que pongamos todos, porque todos estamos involucrados aquí; por eso el aislamiento puede frenar al virus y eso depende de la responsabilidad individual. La irresponsabilidad de las personas lamentablemente no la podemos enfrentar. Ese joven que creyó que estaba de fiesta en un asado y se juntó con otro que estaba infectado sin darle importancia, tiene padres; cuando llegue a la casa los contagió a los padres. Por eso hay que ser claros y decir las cosas como son, hay que ser responsables y quedarnos en casa”, finalizó.