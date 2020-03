Recolección de residuos durante la cuarentena

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local se difundió información relativa a la recolección de residuos urbanos, detalle que reproducimos a continuación.

La recolección de residuos es considerado un servicio esencial, según el Decreto Nacional del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina. Por esta razón, mientras los ciudadanos sunchalenses continúan con la cuarentena en sus hogares, la recolección domiciliaria se realizará en horarios y días habituales, pero con un esquema especial y consideraciones necesarias para el cuidado de quienes cumplen esta importante función:



Consideraciones



Reforzar las bolsas con doble nudo.

Rociarlas con alcohol al 70% o bien 3 cucharadas soperas de lavandina diluida en un 1 litro de agua.

Colocarlas en portacestos no sobre el piso.

Retirar los residuos estrictamente necesarios.

Estas decisiones se tomaron en función de las restricciones establecidas por el Gobierno Nacional contemplando el PLAN PREVENTIVO COVID – 19 Sunchales dispuesto por el Municipio. Cuidemos a nuestros recolectores.



SERVICIO DE DELIVERY PARA PERSONAS EN RIESGO

El Municipio local ha puesto a disposición de los sunchalenses una nueva herramienta para aquellas personas que están en los grupos de riego y que vivan solas.En tal sentido un parte de prensa difundido desde la Municipalidad se enfatizó que se pone en funcionamiento un nuevo servicio en el marco del Plan Preventivo COVID-19 Sunchales.Debido a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, este sistema se dirige exclusivamente a aquellas personas que se encuentren, actualmente, en situación de riesgo y que no cuenten con un familiar y/o tutor a cargo que lo asista en las tareas de provisión de medicamentos.¿Cuáles son los horarios de atención?De 8 a 12 hs.: recepción de pedidos de servicio de delivery y/o para información sobre farmacias de turno, servicios de cadetería o números de teléfono de establecimientos farmacéuticos.De 16 a 20 hs.: los referentes sanitarios asignados para esta función, realizarán la compra y posterior entrega de las mercaderías solicitadas. Los mismos estarán claramente identificados.¿Cómo me comunico para saber más del servicio?La línea oficial habilitada es 426008, de 8 a 12 hs.