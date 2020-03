Me quedo en casa entrenando, tercera edad

Si eres de las personas que deben cuidarse por tu edad avanzada y estabas acostumbrada a una vida activa, de movilidad y ahora se te cerraron los caminos y no estas tan familiarizada con lo tecnológico…, tu estado actual es en soledad, solo tienes a los medios clásicos para informarte …, te voy a dar 30 minutos de ejercitación.

Consigue un peldaño o algo que se asemeje como por ejemplo dos frazadas (una encima de la otra). Crea un puente activo de subir y bajar 10 veces con cada pierna. Repítelo por 4 veces descansando entre 30 segundos y un minuto por serie de 20 subidas correlativas estimativamente. Prepara una fruta, puede ser una manzana, ella te acelerará el proceso insulínico y será así de vital energía. También busca una botellita de agua y, en cada descanso y por sorbos tómate lo máximo que puedas mientras entrenas con estas recomendaciones. Si eres de mates, ¿por qué no?, mientras te ejercitas preparas unos ricos mates y lo cebas entre serie y serie. Eso sí, sola o solo. Y si me estas leyendo sin compañía, como dije al comienzo, espero servirte por un rato de distracción y consejos útiles. Es lo que más deseo.

Sigamos con la actividad física. Busca una columna que te sirva como bastón o tutor. Debe ser algo tan fuerte que soporte tu peso corporal. Utiliza este tutor para tomarlo primero como referencia. Ponte a escasos 50 centímetros de él. Crea una sentadilla usando el control pélvico como inicio, abres las caderas hacia atrás mientras desciendes con la espalda recta como segunda premisa y así…, comienzas a bajar hasta donde puedas y te incorporar ayudándote de esta columna o símil. Esto repítelo 10 veces en 4 tiempos.

Te vas a a la cama pero no para dormir, para entrenar. Te sientas 5 veces, descansas 15 segundos en la quinta, vuelves a sentarte 5 veces, descansas 30 segundos y te sientas los últimos racimos de 5 sentadas de cama. Este trabajo lo puedes usar cuantas veces de tu cuerpo.

Y para finalizar…, busca el piso de tu casa que tenga los mosaicos más grandes de tu casa. Si son de 20 usa 4. Si son de colores diferentes tendrás mejor referencia. Vas a hacer un… entro y salgo. Entras con los dos pies al mosaico de adelante y vuelves al mosaico de partida. Usa un reloj o cuentas 1001, 1002, 1003 y así sucesivamente. Este entro y salgo úsalo hasta 1030. Descansa y vuelve a repetirlo cuantas veces creas conveniente. Luego… te rehidratas bien, y te comes otra fruta. ¿Te parece?

Espero haber servido de ayuda o de compañía… si nos quedamos en casa ayudamos a que nos ayuden. Un codo limpio para todos de saludos cordiales.