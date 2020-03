España prolongó el parate Deportes 24 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA) - La Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga acordaron este lunes suspender las competiciones profesionales de fútbol hasta que así lo dictaminen las autoridades y no exista "ningún riesgo para la salud" por el brote de coronavirus. "La Comisión de Seguimiento prevista en el vigente Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga​ acuerda la suspensión de las competiciones profesionales de fútbol hasta que las autoridades competentes del Gobierno de España y de la Administración General del Estado consideren que se pueden reanudar y ello no suponga ningún riesgo para la salud", informaron.

En un comunicado conjunto además indicaron: "Tanto la RFEF como LaLiga quieren mostrar su mayor agradecimiento público a cuantos están dedicando sus mayores esfuerzos para prestar los servicios esenciales a los españoles y también deseamos mostrar nuestro más sincero recuerdo para todos los fallecidos y un entrañable abrazo del mundo del fútbol para todas las familias que están perdiendo a seres queridos".

El mencionado escrito fue publicado luego de la decisión del Gobierno español de ampliar dos semanas más, hasta el 11 de abril, el estado de alarma que decretó el pasado día 15 y que iba a ser hasta el próximo domingo 29. Antes de la decisión del Gobierno, LaLiga postergó las dos jornadas que debían jugarse después de la completada el 8 de marzo tras el anuncio del Real Madrid de establecer una cuarentena por el contagio de un jugador de su plantel de básquet y la posibilidad de positivos en otros clubes que después se confirmaron.

En tanto, la RFEF acordó con los clubes finalistas de la Copa del Rey, Real Sociedad y Athletic, la postergación de la final, que iba a jugarse el 18 de abril en Sevilla, y la suspensión también de otros partidos de fútbol y fútbol sala masculino y femenino no profesionales de ámbito estatal durante dos semanas.

Las medidas de LaLiga y de la RFEF que paralizaron el fútbol en principio de manera temporal durante dos semanas fueron ampliadas hasta que el Gobierno adopte otras decisiones que permitan la reanudación de las mismas sin riesgo para la salud.