Nutrición, cuidados y entrenamiento, las indicaciones del Profe César Bessone Deportes 24 de marzo de 2020 Redacción Por Dialogamos con el preparador físico de Ben Hur para conocer detalles de las indicaciones brindadas a los jugadores en este período de cuarentena, que para los planteles resulta todo un desafío para no perder, o lo menos posible, calidad de entrenamiento.

FOTO ARCHIVO COMUNICACION PERMANENTE./ Bessone explicó que el cuerpo técnico mantiene contacto con los jugadores.

(D.G.)- Estabilizar la condición física de un plantel futbolístico, ya sea profesional, semi profesional o amateur, es una tarea que pone a prueba la capacidad de un Profe. Esto en condiciones normales para la competencia. Por ende, tratar de mantener en el mejor estado posible a casi 30 jugadores a distancia, en un período de cuarentena, es una tarea que depende no solamente de lo que disponga un preparador físico, sino también en un grado sustancial del profesionalismo del futbolista.

César Bessone tiene esa misión en Ben Hur y trata de adaptarse lo mejor posible a esta situación de emergencia sanitaria, que ha detenido todo. En pocos días, durante la primera semana de inactividad, ya dispuso de dos planes de trabajo.

"Primero les había dado un plan hasta el miércoles de esta semana, pensando que a lo mejor podíamos retomar los entrenamientos. Pero esto es dinámico, va día a día, y el viernes cambió todo. Entonces les sumamos otros trabajos", mencionó inicialmente el Profe.

Dentro de lo comunicado a los jugadores, estuvo incluida lógicamente la parte sanitaria, con normas de salud para tener en cuenta. "Se fueron a sus casas con la recomendación que no compartan el mate, que utilicen vasos individuales, que tengan su agua, el alcohol en gel, todo lo que se ha difundido en este período por todos los medios".

En lo más específico del trabajo para lo deportivo, explicó que "les pasé una planilla nutricional, no a todos por igual. Hay casos particulares con jugadores que pueden tener mayores dificultades para estabilizar su peso y tratamos por eso que no aumenten".

Luego, detalló que "el domingo les pasé otra planificación, para llevar adelante hasta el 31 inclusive, con circuitos de fuerza, resistencia, intermitentes, para mantener más que todo la condición física y que no se pierda demasiado lo que conseguimos, que nos había puesto muy contentos".

Por otra parte, no se pasa por alto que no todos están en la misma situación en cuanto a la posibilidad de correr. "Hay situaciones diferentes, dependiendo del espacio que tienen a mano, y tratamos de evaluar esas diferencias. Se simplifica un poco cuando en las casas tienen lugar disponible".

En una descripción un poco más amplia, comentó que "les pasamos cuatro rutinas, algunas con video y otras escritas para mantener la capacidad física, con parte de resistencia y de fuerza. Quizás ahora todavía no se va a perder lo que trabajamos antes, pero ya dentro de unos días va a ser inevitable, cuando se cumplan 14 días del parate. Eso sobre todo en lo futbolístico, porque habíamos jugado solamente cinco partidos".

No obstante, coincidió Bessone en que "lo más importante es la salud y que cada uno pueda estar con sus familias. Después, recalcamos que tengan un cuidado nutricional importante, tratando de bajar los consumos de grasas y frituras, y entrenar en la medida que se pueda hacer. Hay jugadores que están haciendo dobles turnos, otros circuitos".

Recordemos que Martín Zbrun se encontraba en pleno proceso de recuperación de la lesión que había tenido en la pretemporada. "El tiene una rutina específica para terminar su recuperación y que en la vuelta pueda trabajar con normalidad", ratificó César.

Después está el factor de acompañamiento y comunicación, pese a las distancias, que en algunos casos son importantes, como el caso de Diego Nuñez que está en Chaco. "No queda otra que esperar que pase, ver el día a día. No creo que arranquemos a entrenar en los primeros días de abril, particularmente creo que se puede estirar hasta el 12. Pero nosotros estamos dispuestos para cualquier duda que tengan los jugadores, todo el cuerpo técnico está a disposición. Como lo hago yo, tanto Carlos (Trullet) como Adrián (Acosta) se van comunicando con ellos, así nos movemos nosotros y también cada futbolista puede estar ocupado", sabiendo que estamos pendientes de cada situación personal.