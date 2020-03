A los 89 años murió Lucía Bosé

La italiana Lucía Bosé falleció ayer, lunes 23 de marzo, en un hospital de Segovia, donde estaba internada desde hace varios días. Tenía 89 años, que había cumplido en enero pasado. En los últimos años de su vida vivía alejada de los medios de comunicación.

Según la Cadena Ser, su fallecimiento se debió a una neumonía. El periodista Joan Guirado a través de Twitter aseveró que su deceso fue a causa de coronavirus.

Su primogénito, Miguel Bosé, confirmó la noticia con una fotografía de su madre. “Queridos amigos ... les comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios", escribía el cantante en su perfil de Instagram.

La actriz llevaba tres días ingresada en un hospital de Segovia, ya que vivía en Brieva, un pequeño pueblo de la provincia. Sus hijas Paola y Lucía se encuentran en Valencia, mientras que Miguel Bosé reside en Ciudad de México junto a dos de sus cuatro hijos.

Bosé saltó a la fama cuando ganó, en 1947 y con apenas 16 años, el concurso de Miss Italia. A partir de ahí centró su carrera en la actuación, participando en media docena de películas de Luis Buñuel, Jean Coctaeu o Federico Fellini. En 1954 fue contratada en Madrid para rodar Muerte de un ciclista, obra maestra de Juan Antonio Bardem. Su carrera tuvo su máximo auge desde los años cincuenta hasta principios de los noventa.

Bosé se casó el 1 de marzo de 1955 con el célebre torero español Luis Miguel “Dominguín” en Las Vegas y el 16 de octubre de 1955 lo hizo en España. "Mandé un telegrama a mi madre desde América: ‘Me he casado’ y ella me respondió: 'Me he enterado por la prensa, ¿estás loca?”, contaba hace unos meses al diario italiano La Repubblica.

Con Dominguín, del que se separó en 1967, fue madre de tres hijos: Miguel Bosé, Lucía y Paola Dominguín. Tenía 10 nietos, algunos de ellos conocidos como la fallecida Bimba Bosé o el actor Nicolás Coronado. "De la misma forma en la que tuve valentía para casarme con él, también la tuve para decirle: 'Vete a la mierda”, contaba Bosé.

Nacida Lucía Borloni (28 de enero de 1931) en un modesto barrio milanés dentro de una familia de ancestros campesinos. De adolescente se ganaba el dinero en una pastelería a espaldas de la Piazza del Duomo. Al ganar Miss Italia incursionó en el mundo del cine.

Entre sus películas, se destacan Non c’e pace tra gli ulivi de Giuseppe De Santis, Gli sbandati de Francesco Maselliy Así es la aurora de Luis Buñuel. Por un tiempo se retiró de la carrera cinematográfica, que sólo retomó tras separarse del famoso torero español.

En el 2000 cumplió su sueño de juventud y abrió el primer museo de ángeles del mundo en el pueblo segoviano de Turégano. Tuvo que cerrarlo por dificultades económicas en 2007.