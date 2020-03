El cantante busca ayudar a los médicos que trabajan en la cuarentena por coronavirus Información General 24 de marzo de 2020 Redacción Por El cantante está trabajando para recaudar dinero y comprar equipos de protección para los profesionales de la salud

FOTO INSTAGRAM// RICKY MARTIN//Recauda dinero para comprar material para que los médicos se protejan

Ricky Martin inició una campaña para juntar dinero y así prestar ayuda a los médicos de todo el mundo que trabajan de manera incansable para cuidar a los infectados por el coronavirus, una enfermedad que ya ha causado la muerte de casi 15 mil personas a nivel mundial.

“Ustedes saben que estoy sumamente preocupado por la situación que están pasando los profesionales de la salud. Desafortunadamente no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas”, dijo el cantante en el video que publicó a través de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 13 millones de seguidores.

Con el dinero recaudado se llevarán estos equipos a los hospitales que más lo necesitan en todas partes del mundo. El intérprete aseguró que el donará dinero y pedirá a sus amigos y conocidos para que se sumen a esta iniciativa solidaria en un contexto tan complicado por el avance del COVID-19, informó Teleshow.

“Nosotros tenemos que cuidar a nuestros doctores, porque sino no nos van a poder cuidar a nosotros”, declaró el popular artista sobre este proyecto en el que trabaja junto a @projecthopeorg y @charitystars. Para participar en las donaciones hay que visitar www.CharityStars.com/HelpFromHome. Otra manera de colaborar es publicando este video e invitando a 3 personas (o más) a que hagan lo mismo usando los hashtags #HelpFromHome #AyudaDesdeCasa.

Esta no es la primera vez que Ricky Martin graba un video sobre el coronavirus. La semana pasada, manifestó que todo lo que estaba pasando parecía una película de ciencia ficción y subrayó la importancia de cumplir con el aislamiento social para evitar la propagación del virus. Además, manifestó su enojo contra quienes no toman los recaudos necesarios porque minimizan las consecuencias de esta pandemia.

“Escuché a muchas personas que dijeron: ‘Solo afecta a personas de tercera edad, yo no tengo problema soy joven’. Acaba de salir un estudio de parte del gobierno federal de los Estados Unidos que dice que el 20% de los pacientes que han sido hospitalizados aquí van de los 20 años a los 44. Así que esa teoría de que va a afectar a nuestros padres y abuelos ya quedó atrás. No tenemos data, no sabemos lo que está pasando, la único que sabemos es que la manera de parar el virus es con cuarentena, severa y radical. Porque este virus es radical y severo no tiene compasión con nosotros”, explicó el intérprete.

“Nuestra única protección es el aislamiento social, ya lo dije, pero lo tengo que repetir porque desafortunadamente todavía hay mucha gente que está en las calles, en las playas y va a restaurantes. No me queda otra que pensar que son brutos e ignorantes. Porque entre que son peras o manzanas, yo lo único que sé es que puedo detener esto es con la cuarentena, entonces qué haces en la calle. Es una persona que no tiene empatía, te tengo que ver como criminal porque a lo mejor tú eres portador y no estás ayudando a la causa”, explicó.

“Más adelante sigamos con calma y paciencia pero no seamos ingenuos, no tenemos mucho control, el único control que tenemos es nuestra decisión de quedarnos en casa. Tengo conversaciones con amigos que han sido contagiados y ahora viven una incertidumbre horrible. Hablo en nombre de esos doctores que están exponiendo sus vidas y la de sus familiares, simplemente por el amor a sus carreras y el amor a la humanidad. Doctores, enfermeros, técnicos, paramédicos, ¿qué haríamos sin ustedes? Pero cuídense, y tú quédate en casa, no seas irresponsable, mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mí. Seamos realistas”, finalizó el artista.