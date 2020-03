“Acá no se puede especular, hay que ser responsables y quedarse en casa” Locales 24 de marzo de 2020 Redacción Por Cada uno de los integrantes del sistema de salud; auxiliares, enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, personal administrativo, todos piden lo mismo: “ayudar en medio de la pandemia de coronavirus a que no colapse el sistema sanitario argentino”. Eso solo es posible con el aislamiento social.

FOTO ARCHIVO DANIEL TITA. Pide a los rafaelinos que "tomen dimensión real de lo que sucede con el coronavirus".



Es difícil cambiar lo hábitos de un día para el otro pero es imprescindible hacerlo a partir de una situación crucial que así lo amerita. El coronavirus no pide permiso sino que arremete y destruye todo a su paso. Es este el momento exacto para entenderlo; después va a ser tarde como lo fue en Italia o España, señalan distintos médicos de nuestra ciudad, que se preparan para la llegada del pico de este virus que se prevé sería en las próximas semanas.

El presidente de la Cámara de Geriátricos de Rafaela, Daniel Tita dijo: “arranco la nota suplicando, suplicando para que la gente tome dimensión real de lo que sucede y no lo está entendiendo; la gente tiene que colaborar. La determinación del presidente de la nación que es para felicitarlo y aplaudirlo de pie debe ser acompañada por la conciencia de cada uno de nosotros”, señaló contundentemente.

Tita continuó señalando que “esto es muy fácil de entender, del 100% de las personas el 90% cursa en forma asintomática como en cualquier estado en que uno está en contacto con cualquier virus o bacteria, el organismo hace su reacción inmunológica y lo combate. Es decir nos contagiamos el 100% de la población, el problema está en que el 90% es asintomático; un 9% atraviesa como una especie de estado gripal, con tos, fiebre y catarro y allí es el período de más alta infección; y el 1% de la población va a cursar complicaciones severas”.



LA IMPORTANCIA

DE LA CUARENTENA

El Dr. Daniel Tita hizo especial énfasis en las restricciones y en el cumplir de manera tajante la cuarentena, de este modo si este aislamiento va a acompañado con una contención por parte de los prestadores de salud, -que se para esto se están organizando en todo el país-, puede ser que el efecto sea menor, incluso que en otros países, como estamos viendo en Italia o España con lo que está ocurriendo, detalló.

“El presidente de la nación, Alberto Fernández reaccionó prácticamente a tiempo junto con países como Francia al dictar la cuarentena, esto significa que llevamos la ventaja por el tema de que el foco más importante estuvo en Europa que es donde arrancó. El virus se va desparramando a través de los aeropuertos cuando llegan las personas provenientes del exterior. Esa persona que llega y está totalmente asintomática contagia severamente a todo el entorno, entonces puede ser una persona relativamente joven o no tan joven que viajó y que transmite automáticamente eso y como el curso de la enfermedad dura 14 días, desde el momento en que se contagió el que va a hacer la complicación la va a hacer en el curso de esos 14 días”, subrayó el profesional médico.



LA META ES BAJAR LA CURVA

DE LA ENFERMEDAD

Así lo manifestó el Dr. Daniel Tita quien resaltó que “al bajar la curva, es decir que se infecten todos juntos, esto va a permitir que todas las personas vayan haciendo las defensas de ese virus y se aplane esa curva de explosión; cuando esa curva explote es muy difícil que el sistema pueda contenerlo. Es muy duro reconocerlo y decirlo pero como ocurre en otras partes del mundo nos va a ocurrir a nosotros. Por eso debemos ser inteligentes y cuidamos entre nosotros. ¿Qué pasa cuándo nos aislamos? Cada uno va generando las defensas ante el virus, lo cursa y no contagia al grupo endeble”.