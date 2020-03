Del Potro habló con Ginóbili

BUENOS AIRES, 23 (NA) Juan Martín Del Potro y Emanuel Ginóbili realizaron ayer una transmisión en vivo en sus redes sociales en medio de la cuarentena por la propagación del nuevo coronavirus, donde el tenista aseguró que quiere "volver a jugar" y que los médicos le dijeron que va "a estar bien" luego de su lesión en la rodilla derecha.

"El día a día es difícil, pero quiero volver, quiero intentar otra vez. Los médicos dicen que voy a estar bien", expresó Del Potro durante la charla con "Manu" en sus cuentas personales de Instagram. Y añadió: "Más allá de los dolores que sigo teniendo, lo quiero volver a intentar; me lesioné la rodilla cuando estaba tres del mundo y pensaba que iba por Rafa (Nadal) y por todos".

Además, el tenista señaló: "En casa tengo un mini consultorio y tengo rutinas de entrenamiento; no bajo los brazos porque quiero volver a jugar".

Por otra parte, le agradeció al ex basquetbolista por haberlo "ayudado mucho en estos meses de recuperación": "Me has recomendado médicos, tratamientos, y te lo agradezco, quiero que se sepa. Ojalá que todo pase, yo pueda estar bien y vos estés feliz", continuó.

En el cierre, Ginóbili lo alentó, más allá de su posible regreso al tenis, de cara a su futuro: "Si estás bien, volvé a jugar, genial. Pero si no volvés, pensá que hiciste un montón más que los millones que quisieron estar en tu lugar", sostuvo.

Por otra parte, en cuanto a la pandemia del coronavirus, el integrante de la "Generación Dorada" fue contundente: "Esto no es joda, no es capricho de nadie. Es lo que nos toca vivir. Hay que acatar lo que se pide. Si seguimos andando por la calle como si nada, va a llegar un momento que el 50 por ciento de la población va a estar infectada. En Argentina esto recién empieza. Hay que tener paciencia y respetar la cuarentena", afirmó.

En la misma línea opinó el tandilense: "Creo que las medidas que se tomaron acá son correctas, por lo que se ve que está pasando en Europa".