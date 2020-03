Periodista escrachado por no cumplir la cuarentena

La cuarentena por el coronavirus, provocó que se caldeara el ambiente en el edificio en donde vive Luis Novaresio.

Resulta que un vecino lo vio caminando por un "lugar común a todos", y lo regañó desde el balcón.

De acuerdo a Diario Popular, el periodista no se quedó callado y le hizo una seña desde el lugar en donde fue "atrapado" en un video

LO QUE DIJO EL PRESIDENTE

Por el coronavirus, Alberto Fernández decretó cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo.

Y salvo algunas excepciones, como comprar comida, no se puede salir de casa.

"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos, el idiota que circula con fiebre que lastima a la salud de todos, su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado", dijo el presidente en una reciente entrevista con Gerardo Rozin.

LECCIONES DE MORAL

No escapa a la realidad de que Luis Novaresio es uno de los periodistas más reconocidos del país.

Y eso, entre otras cosas, le permite erigirse en un pedestal y dar lecciones de moral al resto de los mortales, aunque esta vez dejó en claro aquello de "haz lo que yo digo, y no lo que yo hago...".