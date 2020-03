Recomiendan el uso racional de internet

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) recomendó ayer utilizar de manera racional la internet en los hogares en medio del aislamiento preventivo obligatorio que el Gobierno dispuso para contrarrestar el avance del coronavirus Covid-19 en la Argentina.Entre las "buenas prácticas para el uso de las redes de internet" durante la cuarentena, el ENACOM sugirió utilizar las líneas fijas para llamadas de voz y mensajes SMS en lugar de Whatsapp para intercambios de textos de manera instantánea.También recomendó evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y, de ser necesarias, minimizar la calidad de transmisión, de igual modo que "evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad".El organismo que preside Claudio Ambrosini resaltó, además, la importancia de "ser precisos en los mensajes para no generar idas y vueltas innecesarias".Pidió, a su vez, "utilizar racionalmente plataformas en línea que implican un gran consumo en la red" y "no viralizar cadenas o informaciones no verificadas"."Solo seguir las recomendaciones brindadas por los medios oficiales del Gobierno nacional, provincial o municipal", enfatizó finalmente el ENACOM.