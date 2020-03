Sobre el viaje de Tinelli

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Alberto Fernández evitó ayer referirse específicamente a la actitud del animador televisivo Marcelo Tinelli de viajar a Esquel para pasar la cuarentena obligatoria junto a su familia en una estancia, pero señaló que "lo correcto es que una vez cumplamos las leyes en la Argentina".Al ser consultado por radio Rivadavia sobre la decisión de Tinelli, que generó una ola de críticas en las redes sociales, Fernández dijo este domingo: "No conozco bien el tema, pero lo que tenemos que hacer, lo correcto, es que una vez cumplamos las leyes en la Argentina". Y enfatizó: "Si la autoridad dice por ley -porque sacamos un DNU, no es un hecho arbitrario del presidente- diciendo ‘todos se encierran en sus casas’, nadie debe salir de sus casas"."Algunos tienen helicóptero y otros tienen un avión y se van más lejos, pero también hay infinidad que agarran su auto por la Panamericana y se terminan refugiando en countries de Pilar...", añadió.En diálogo con el periodista Oscar González Oro, Fernández reveló que en principio había ordenado que en el decreto que dispuso el aislamiento social obligatorio se pusiera como fecha de inicio a las cero hora del sábado 21 de marzo, y luego lo modificó para adelantarlo."Cuando yo di la orden de hacer el decreto, dije que tenía que empezar a regir a la cero hora del sábado, o sea de ayer. Así prepararon el decreto. Cuando empezó la reunión con los gobernadores, entonces yo digo, ‘este decreto empieza a regir a la cero hora de mañana viernes". Me miraron todos y me dijeron ‘te estás equivocando’. No, no me había equivocado", relató.