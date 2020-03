Servicio de recolección de residuos

La Municipalidad de Rafaela informa el cronograma de los servicios municipales a partir de las modificaciones establecidas por el Decreto Nacional firmado por el presidente Alberto Fernández en el que se declara un aislamiento social y obligatorio hasta el martes 31 de marzo, inclusive.Así, este lunes 23 y miércoles 25 no se deberá sacar la basura; la Recolección de Patios y el Eco Punto suspenden sus actividades hasta nuevo aviso; el 147 Rafaela Responde funcionará de 8 a 24 hs; los Centros de Salud, el CIC y la Oficina de Asistencia atenderán normalmente, excepto hoy y mañana.En definitiva, el servicio de Recolección Domiciliaria se prestará con normalidad, a excepción de este lunes 23 y miércoles 25 en donde los vecinos no deberán sacar ningún tipo de residuo.El martes será el turno de los biodegradables (de cocina) mientras que el jueves corresponderá a los recuperables. Se solicita a la ciudadanía continuar con la separación de residuos en sus hogares.Además, los servicios municipales de barrido manual o mecánico y riego, tampoco se brindarán hasta el 31.En cuanto al Eco Punto (ex Estación de Residuos Clasificados) permanecerá cerrado hasta el día 31 de marzo. Cabe aclarar que está prohibido arrojar residuos en el ingreso al predio.En tanto, el Complejo Ambiental de Rafaela estará abierto de 7 a 13 hs, a excepción del martes 24 de marzo que tendrá sus puertas cerradas con motivo del feriado nacional.Por otra parte, la línea gratuita 147 Rafaela Responde funcionará de 8 a 24 hs de lunes a domingo. En tanto que, en el período restante, se activará el contestador que tomará cada una de las consultas de los ciudadanos.En lo que refiere a la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), no se cobrará el servicio hasta el martes 31, inclusive.Mientras que el Cementerio Municipal no abrirá sus puertas hasta el martes 31 inclusive, no obstante, habrá guardias mínimas por sepelios de 8 a 11 h y de 15 a 18 hs.