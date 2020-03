La Provincia está casi lista para realizar estudios de coronavirus

El Gobierno provincial informó ayer por la tarde que en Santa Fe no se han confirmado nuevos casos positivos a los ya 4 ya informados, a la vez que señaló que hasta el momento se registraron 117 casos sospechosos de nuevo coronavirus (2019-nCoV), de los cuales 59 fueron descartados. Dos jóvenes rosarinos, una mujer de la ciudad de Santa Fe y otra de Rafaela constituyen los 4 casos positivos en la Provincia de un total de 266 que se diagnosticaron en el país."Se encuentran 54 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis", indicaron desde el Ministerio de Salud de la provincia, los que incluyen 23 de Rosario, 13 de Santa Fe capital, 3 de Rafaela, 2 de Esperanza, 1 de Josefina y 1 de Tacural entre otros.En el segundo reporte diario sobre la situación epidemiológica en Santa Fe, el ministro de Salud, Carlos Parola, expresó que en pocos días ya se podrán realizar los análisis en la provincia. “Estamos en el proceso de transición para poder hacer nosotros los análisis. En las próximas 24 a 48 horas tendremos un volumen importante de análisis hechos” para Covid-19, indicó el funcionario.Además, el titular de la cartera de Salud provincial también destacó que hay que “rescatar los ejemplos de gente que habiendo dado positivo y habiendo cumplido estrictamente el aislamiento, tuvo una evolución altamente favorable, y eso nos orienta a saber que si nos llega a tocar hacer el aislamiento, no sólo que no vamos a contagiar sino que quedándonos en reposo y cuidándonos vamos a tener la posibilidad de recibir el tratamiento rápidamente y de la manera más adecuada, con buena evolución”.En el marco de la conferencia, la Lic. Lucía Billoud, directora de Adultos Mayores de la provincia, brindó recomendaciones para esta población, que corre más riesgos frente al Coronavirus: “Es de vital importancia que cumplamos con el distanciamiento para evitar el avance del virus. Lavarse las manos, no tocarse la cara, evitar besos y abrazos”, sostuvo la funcionaria, y agregó: “Las experiencias de otros países que están atravesando el mismo proceso nos indican que ustedes son la población de mayor riesgo. Nosotros queremos cuidarlos. En estos momentos la distancia física es imprescindible para que en un futuro todos y todas podamos abrazarnos”.“Es importante que podamos sostener los vínculos emocionales en este momento para evitar situaciones de angustia o miedo, por eso es muy importante que nos contactemos con nuestros familiares y vecinos, generemos esas redes sociales para poder pedir ayuda si necesitamos ir a la farmacia, si necesitamos hacer algún tipo de compra de alimentos, y que ellos nos pueden ayudar. También es importante que hablemos con ellos por teléfono para poder hablar de otros temas, hablar de otras historias y que el Coronavirus no sea el único tema en nuestras vidas”, detalló Billoud.“Les propongo que puedan planificar una rutina diaria. Que puedan proyectar momentos para dormir y descansar, tener una alimentación saludable, estar en movimiento por lo menos 45 minutos al día, dormir de 7 a 8 horas, consumir abundantes frutas y verduras, y sobre todo, agua. También es muy importante para nuestra salud que realicemos actividades lúdicas y recreativas en el hogar”, describió la profesional, y agregó: “Eviten, y esto es muy importante, estar constantemente mirando, leyendo, escuchando, noticias sobre el coronavirus en distintos medios, traten de organizarse para ver noticieros al mediodía o a la noche”, finalizó la directora provincial de Adultos Mayores.BUEN ESTADOEl Ministerio de Salud informó que los cuatro casos confirmados de coronavirus están aislados y “con buen estado de salud” en una conferencia de prensa realizada ayer por la mañana con la participación de la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, y el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leandro Caruana.Rodenas exhortó a pensar que “estamos en un nuevo escenario, y tenemos que estar satisfechos y orgullosos de las medidas que se ha tomado, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Pero esto debe traducirse en acciones positivas: nos tenemos que cuidar, para cuidar también a los que tenemos al lado; depende de todos y de cada uno de nosotros”.Por su parte, el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, valoró las medidas del gobernador Omar Perotti, entre ellas, “los tres mil pesos durante marzo para todos aquellos que están trabajando en el área de Salud, para el personal de Seguridad, y para aquellos que trabajan en Educación, que están manteniendo los comedores escolares y merenderos abiertos, y también para los profesionales médicos monotributistas, que recibirán un aumento del 30 por ciento a partir de este mes de marzo”.Para cerrar, Martorano explicó que “la presencia del conteiner que se está colocando en el Hospital Provincial de Rosario tiene que ver con que todos los pacientes con problemas respiratorios puedan tener un ingreso en un área específica y no ingresen directamente al hospital. Es decir, tiene que ver con un mayor aislamiento, contención y atención en un área previa o prehospitalaria, para permitir menor circulación de este tipo de pacientes y una menor circulación viral. Es un tema que nos tranquiliza, porque va a separar a los pacientes respiratorios del resto”.