10.000 docentes en el Campus Educativo

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, atento a las dificultades sanitarias del presente y a modo de mantener el vínculo educativo entre los actores del sistema y los estudiantes de las escuelas, puso en marcha un plan para acercar acciones formativas de acompañamiento a supervisores, directivos y docentes, con modalidad a distancia, no-presencial.En este sentido, “la literatura pedagógica abunda en relatos y testimonios de educadores que en contextos críticos, no dejan de contar un cuento, cantar una canción para que nuestros infantes, adolescentes y jóvenes se reencuentren con la posibilidad de jugar, sentir, pensar y aprender”, afirmó Cantero.De este modo, la cartera educativa provincial habilitó este espacio para asistir y acompañar la tarea docente en una modalidad de intervenciones mediadas por el Campus Educativo del Ministerio de Educación de nuestra provincia, donde “se podrá acceder a distintos materiales educativos y recursos multimedia que les posibilite llegar de manera no presencial, a comunicarse con los estudiantes en el contexto de su hogar y sus familias” amplió la ministra de Educación.La plataforma digital “Seguimos aprendiendo en casa”, cuenta con cuatro bloques para cada nivel, con contenidos, materiales y actividades para que los directivos y docentes trabajen con sus alumnos a través de la comunicación digital, mientras que para aquellos alumnos que no tienen conectividad se planifica una comunicación a través de programas de televisión, microradiales, cartillas y folleterías impresas, con la intención de posibilitar el cumplimiento del Derecho a la educación, aún en los momentos más adversos como nos toca transitar hoy a la humanidad y en la vasta extensión de nuestro territorio provincial.En este momento la plataforma digital dispuso 4 blogs para cada nivel educativo (Inicial, Primaria, Secundaria y Superior) con actividades formativas y materiales, en tanto en el día de hoy se publicaran dos acciones formativas más para las modalidades educativas de especial y educación intercultural bilingüe.Para finalizar, Cantero manifiesta que “se propone que a partir del Campus Educativo los docentes puedan establecer un vínculo pedagógico sostenido con los alumnos y para el despliegue de esta tarea se abren dos caminos: el de la utilización de las herramientas que resultan más cercanas dentro de los nuevos lenguajes como el Facebook, el WhatsApp, el correo electrónico, Instagram, la posibilidad de formar comunidades online con una finalidad específica, la enseñanza y el aprendizaje”.El otro camino serán materiales impresos para las escuelas con escasa conectividad y zonas desfavorables desde lo social y cultural, que se transformen en herramientas valiosas para las niñas, niños, adolescentes, y sus familias.Por último, el Ministerio reiteró que el link de ingreso al campus es https://campuseducativo.santafe.gob.ar/blog/