Por la cuarentena obligatoria, aumenta el control en los accesos a la ciudad

El Gobierno municipal destinó móviles de la GUR y del área de Protección Vial y Comunitaria a controlar los accesos a la ciudad desde áreas rurales, en un intento por aumentar la presión sobre quienes buscan desplazarse sin respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional. En el marco de los operativos, más de 50 personas fueron detenidos en las calles de la ciudad por no quedarse en casa, tal como lo ordena el decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández.El sábado por la tarde, el coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela, Roberto Vitaloni, confirmó el primer caso de coronavirus en Rafaela: una mujer adulta que había viajado a Canadá y había realizado la cuarentena apenas regresó a su hogar, incluso sin tener contacto con su familia, respetando así los protocolos.El intendente Luis Castellano amplió esta información y explicó que “la persona infectada ya no presenta más síntomas. Esta es una buena señal porque, además, cumplió estrictamente el protocolo autoexcluyéndose 14 días de su familia”.El mandatario local volvió a solicitar la ciudadanía el cumplimiento estricto del aislamiento social porque, de no hacerlo, “los ejemplos los tenemos todos los días en Italia, España, Estados Unidos. No repitamos los errores que ellos cometieron porque después viene la muerte”.En declaraciones radiales reformó la idea: “Si nosotros pasamos esta primera barrera de contención que es la cuarentena, después viene la contención del sistema de salud que es más débil y no alcanza a sostener a tanta cantidad de gente enferma”.Por eso, remarcó la importancia de “encontrar un equilibrio sin dramatizar la situación, pero tampoco podemos ser livianos porque parece que la gente no lo entiende. Tenemos que apelar a la responsabilidad social. Si no queremos que sea un verdadero drama, actuemos ahora porque después es tarde. La tranquilidad siempre aparece atada a la responsabilidad de cada uno”.“Seguimos insistiendo en que la mejor vacuna que tenemos contra la enfermedad es quedarnos en nuestras casas. Con la fuerza del Estado sola no se soluciona. Se necesita responsabilidad, amor, solidaridad, entender que es por todos nosotros. Tenemos que demostrarnos que podemos ser mejores como sociedad porque este virus nos pone a prueba a todos, en conjunto”, destacó Luis Castellano.LA RESPUESTAEN LA CIUDADPor otro lado, el Intendente evaluó que en lo que va del aislamiento, “hubo una evolución desde el viernes en adelante. Seguimos con los controles, se han detenido más de 30 personas por no cumplir las medidas. Es difícil apagar la ciudad en un solo día y nos cuesta al igual que a todos, pero estamos siendo muy inflexibles porque tenemos a un enemigo muy poderoso”.“Estamos trabajando todas las fuerzas coordinadas, algunas en el interior y otras en los accesos. La ciudad no va a permitir que entre cualquiera si no es por una actividad especificada en el Decreto Nacional”, aclaró.También comentó que “no puede ser que tengamos que salir a perseguir gente en las calles. Hemos blindado los accesos a la ciudad y la gente los esquiva. Si no lo entienden, van a terminar arrestados por muchos días porque genera el recorrido del virus y más posibilidades de contagio”.Además, reflexionó: “Es muy profundo el cambio que debemos hacer en nuestras vidas como consecuencia del virus y esto recién empieza. Si respetamos las barreras que estamos poniendo los gobiernos nacional, provincial y local, va a ser más fácil contener el problema. No lo vamos a poder evitar pero sí minimizar. En este proceso estamos trabajando con mucha dedicación, firmeza, equipos y personas”.Y agradeció a todos los “que están trabajando por nosotros como los médicos, personal de seguridad, mientras más responsables seamos, más les facilitamos su trabajo a quienes están más expuestos en el frente de batalla”.