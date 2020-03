Giacomo Agostini y su temor por la pandemia

Giacomo Agostini, de 77 años, vive angustiado por la pandemia de coronavirus, ya que desde su hogar, en Bérgamo, una de las ciudades más afectadas por el brote en Italia, observa el desastre de cerca."Es terrible. La situación es crítica. Se me hace un nudo en la garganta cuando oigo las sirenas por la noche. Es muy triste. Tengo miedo, viendo el sufrimiento que muestran los enfermos, cómo se mueren. Pero también tengo confianza porque estoy encerrado en casa y respeto las reglas. Todos deberían hacerlo. La vida es más importante que el dinero. Es un gran esfuerzo, pero es un momento verdaderamente dramático", expresó el piloto italiano que fue nada menos que 15 veces campeón mundial de motociclismo, estableciendo un récord que hoy sigue vigente.Agostini continuó: "Veo gente que se va a dar una vuelta o a la playa. Son estúpidos, prolongan la agonía. Hay que respetar las reglas. Solo estando unidos ganaremos esta guerra. Esta es una desgracia inconcebible. Nunca habría pensado que dado el nivel de la medicina y la tecnología, un virus nos pudiera poner de rodillas. Saldremos, pero va para largo".Cuando fue consultado cómo transcurrían sus horas en el encierro, dijo: "Tengo mi sala de trofeos, miles de fotos que estoy ordenando. Me traen recuerdos. También tengo una decena de motos. Las limpio, las pongo en marcha. No es como salir, pero no me faltan cosas por hacer".Agostini nació en la ciudad de Brescia, el 16 de junio de 1942 y es el piloto de motociclismo de velocidad con más títulos conquistados en el Campeonato Mundial.Se consagró en 15 oportunidades y obtuvo 122 victorias a lo largo de su excepcional trayectoria.Giacomo fue ocho veces campeón en la máxima categoría de su época, la 500cc, contabilizando 68 triunfos, en tanto que los otros siete títulos los consiguió en 350cc, incluyendo 54 festejos en el escalón más alto del podio.Su debut mundialista fue en 1963 en la categoría 250cc, pero recién en su segunda temporada logró sumar, con dos cuartos puestos, conduciendo una modesta Moto Morini.En 1965 se subió a una MV Agusta y fue subcampeón mundial en 350cc y 500cc.El año siguiente festejó el primero de sus siete títulos consecutivos en 500cc, todos con MV Agusta, al que sumaría una octava corona, en 1975, con Yamaha.En la división 350cc ganó su primer campeonato en 1968 y luego alcanzaría otros cinco, siempre con MV Agusta, para festejar el séptimo, con una Yamaha, en 1974.Para sintetizar su inigualable trayectoria, vale la peña señalar que fue campeón durante cinco temporadas seguidas en las dos categorías, desde 1968 y hasta 1972 inclusive, logrando, en consecuencia, 10 títulos consecutivos.