Música creativa desde la comodidad de casa

A nadie escapa que en tiempos de cuarentena pasar largas horas en casa se hace difícil, tedioso y hasta interminable. Por eso cada uno desde su lugar elige buscar opciones -en lo posible entretenidas- para pasar el tiempo que ahora sobra. Las facilidades que brinda la tecnología doméstica, esa que todos tenemos en mayor o menor medida a mano, algunos se las ingenian para armar videos con toques de humor, cuestiones risueñas, consignas alocadas entre familiares, nuevos grupos con los amigos, llamadas a modo de reuniones virtuales.Es el caso de 5 músicos rafaelinos que tuvieron que ver truncada sus ganas de tocar en público, para cumplir con el aislamiento obligatorio dispuesto desde las 0 horas del viernes 20. Ale Del Bono, Guille Scalenghe, Bruno Galloni, Ariel Yuste y Germán Morales. O simplemente los “5 monos”. Como no pudieron tocar este fin de semana tal como tenían programado, decidieron hacerlo igual. Juntos, pero separados. Y con los instrumentos que tenían a mano.“Con los 5 Monos tocamos mucho en fiestas y más allá de ser un trabajo disfrutamos mucho tocar unos temazos del rock nacional y poner a full a la monada. Obviamente se cayeron las fiestas que teníamos en marzo, y fue un bajón. Anoche sin ir más lejos teníamos una (por el sábado). Nos arengamos anoche mismo y transformamos el bajón en un video espontáneo cada uno en su casa y modificamos el estribillo para sumar a la causa, porque no es joda. Hay que quedarse en casa. Y jugar y ponerse creativo...” Esto publicó Ale Del Bono en su cuenta de Facebook junto con un video tan casero como creativo.Cada uno se grabó en su casa y luego montaron todo en un video fabuloso haciendo una versión de un clásico de Charly García. “No voy en tren”, tema incluido en el álbum “Parte de la Religión” que fuera publicado en el año 1987. Claro que la cosa no quedó ahí, se tomaron el trabajo de hacer algunas modificaciones en la letra original para realzar el mensaje más importante en estos tiempos. “No voy en tren ni en avión, solo me quedo en casa sin nadie alrededor”.Un poco de creatividad, con un video más caserito que nunca, para concientizar a la gente y también para mantenerse ocupados en tiempos de cuarentena. El mensaje publicado en Facebook se cierra con dos grandes mensajes. “Ya volveremos a salir!!! #yomequedoencasa”.