Rafaelino con síntomas se aisló en Córdoba y chocó

Un hombre jubilado del Poder Judicial, de 63 años, oriundo de Rafaela, quien cumplía una cuarentena en Villa Cerro Azul (provincia de Córdoba, 46 km al norte de la capital mediterránea), se encuentra aislado en el hospital "Vicente Agüero" de Jesús María tras activarse el protocolo ante la sospecha de coronavirus.De acuerdo a la Policía -según informó el portal cordobés local SierrasChicasVivo.com y difundido asimismo por LT28 Radio Rafaela- el hombre llamó el sábado alrededor de las 19.00 y dijo sentirse afiebrado.Además, manifestó que se encontraba en esa comuna desde el 16 marzo después de regresar de Europa para cumplir con el aislamiento obligatorio en su vivienda de fin de semana.Entonces, el personal policial fue hasta su casa y tomando las medidas preventivas, lo acompañó hasta el dispensario municipal de Agua de Oro como primera medida.Pero antes de llegar al lugar perdió el control de su auto marca Mercedes Benz y chocó con un poste de luz ubicado sobre calle Cabanillas, cerca de la ruta E-53.A raíz del choque varias localidades de la zona se quedaron sin el servicio de energía eléctrica.Luego del accidente, continúo el camino hacia el dispensario donde fue examinado por el personal médico quien activó el protocolo ante el síntoma de fiebre.Por lo dicho, fue rápidamente derivado al hospital de Jesús María "Vicente Agüero" donde permanece internado en aislamiento y se esperan los resultados de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad.En tanto, las cooperativas de las localidades de Agua de Oro, El Manzano, Cerro Azul, La Granja y Ascochinga pudieron solucionar el corte eléctrico.Según el diario El Litoral de Santa Fe, el rafaelino se llamaría Eduardo Jorge E. y según lo publicado por el citado medio, "no se conoce si antes de viajar a la provincia mediterránea pasó por Rafaela o fue directamente hacia su casa de fin de semana serrana a realizar la cuarentena de rigor".Finalmente El Litoral señala que "se trata ahora de determinar si, en caso de haber pasado previamente por Rafaela, estuvo en contacto con otras personas y si fue sin escalas mediante de Buenos Aires a Villa Cerro Azul, pueblo ubicado 45 km. al norte de la ciudad de Córdoba".Eduardo Jorge E., protagonista de esta historia publicó su versión de los hechos en su perfil de la red social Facebook.Bajo el título "Aclaración", el rafaelino expresó textualmente lo siguiente."Ante las desafortunadas versiones que circulan en las redes y medios informativos me veo en la obligación de aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, desde que volví de mi viaje a Europa, llegué al aeropuerto de Ezeiza y directamente me dirigí a Villa Cerro Azul donde tengo una propiedad e inicié en la cuarentena como indicaron las autoridades sanitarias nacionales."En el día de ayer (por el sábado) comencé a presentar síntomas que podían corresponderse con el Covid-19 por lo que me comuniqué de inmediato con el 107 y se inició el protocolo. Dentro de ese protocolo, se me indicó dirigirme hacia el dispensario en mi automóvil, escoltado por personal policial. En el trayecto, dadas mis condiciones de salud, perdí el control del mismo y esto devino en un accidente, que lamentablemente trajo como consecuencia el corte de luz en la zona"."Al momento -continúa-, me encuentro con un cuadro de bronquitis y sin fiebre. El martes se espera tener los resultados para confirmar si tengo el virus o si es un cuadro bronquial."En este contexto insto a los comunicadores sociales y a la ciudadanía que sean responsables con el manejo de la información. Compartamos información de fuentes oficiales y no nos olvidemos que las personas afectadas, son personas. Seamos respetuosos", concluye.