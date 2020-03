Los motores también descansan

La pandemia que está castigando al mundo entero, provocando una cantidad de muertes que mantienen encendidas todas las alarmas como consecuencia de la "curva" que sigue generando temores a medida que avanzan los días y que no parece encontrar un final previsto en tiempos reales, obligó a paralizar como medida sanitaria, todas las actividades mecánicas.Concretamente, me quiero ocupar de ese tema, el que abordo con frecuencia en estas páginas desde hace varios años. También, obviamente, podría analizar lo que está ocurriendo en otras disciplinas, aunque, claro está, no cambiarían los argumentos, ni tampoco las conclusiones.En el caso específico del deporte motor, los motores se llamaron a silencio. En todos los casos, en el arranque de una temporada en la que se disputaron muy pocas competencias.En el orden regional, apenas pudieron realizar sus primeras fechas el Car Show Santafesino en San Jorge, el Midgets del Litoral en Vila, el CAM en Suardi, y Los Troncos en San Jerónimo Norte.Mayor fortuna tuvo el nuevo Certamen Santafesino de Karting, que visitó en dos oportunidades el trazado del Cycles Moto Club de Franck, solo por citar a las especialidades que ofrecen sus espectáculos en nuestra zona.En el plano nacional, tanto el Turismo Carretera como su telonera, el TC Pista, pudieron llevar adelante sus dos primeras fechas en los autódromos de Viedma (Río Negro) y Centenario (Neuquén).Por el lado del TC Mouras y el TCP Mouras, también pudo llevar adelante sus dos primeras competencias, en los trazados de Concepción del Uruguay y La Plata, en la temporada debut de Juan Ignacio Canela en la segunda de esas divisionales.Lo propio ocurrió con el Turismo Nacional, que luego de diez años regresó a Bahía Blanca para iniciar su calendario y después lo hizo en Villa Mercedes, con la participación de Agustín Bonomo en la Clase 2.El cada vez más afianzado Turismo Pista, disputó también dos fechas, en Buenos Aires y Alta Gracia, con tres representantes locales en la Clase 2 a partir de la pasada cita cordobesa: Maximiliano Andreis, Ricardo Saracco y José Luis Costamagna.Otra categoría que utiliza el pavimento de los autódromos para ofrecer sus espectáculos, el Top Race, acompañado por el TR Series y el TR Junior, alcanzó a iniciar sus actividad en Concepción del Uruguay.Con epicentro en la población cordobesa de Toledo, en tanto, se desarrolló la primera fecha del Campeonato Argentino de Rally, una especialidad que se interrumpió por el momento y que ni siquiera tiene fecha definida para el Mundial, que volverá a desembarcar en la provincia de Córdoba.En este repaso, no podemos obviar a las máximas expresiones del deporte motor internacional y como no puede ser de otra manera, lo hacemos con la Fórmula 1.Cuando los equipos ya estaban en Melbourne, se decidió la suspensión del Gran Premio de Australia, que debió iniciar el calendario. Previamente, ya se había resuelto la cancelación de China -el país donde tuvo su origen el virus- y después se sucedieron en cascada otras carreras.Bahréin, Vietnam, Holanda, España y Mónaco, fueron postergadas, aunque en el caso del Principado, ya anunció que no tendrá su Gran Premio este año, ya que no podrá realizarlo en otra fecha que sea la tradicional de mayo.Un caso especial se dio en el Campeonato Mundial de Motociclismo, donde se disputó parcialmente el Gran Premio de Qatar, con las participaciones de las categoría Moto2 y Moto3, que venían de cumplimentar sus últimos test de pretemporada en Losail y pudieron competir, en un fin de semana con la ausencia de MotoGP.Luego se confirmaron varias postergaciones, entre ellas el Gran Premio de Argentina, que se reprogramó para los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.Para la misma fecha se anuncia la visita del MXGP en Villa La Angostura, otra fecha mundialista en nuestro país que debió trasladarse.Sí pudo iniciar su actividad, el Campeonato Mundial de Resistencia, con su primera carrera de este año en el Circuito de las Américas, en Austin; al igual que Superbike, que disputó el Gran Premio de Australia, en Phillip Island; pero debe esperar por su comienzo el WTCR.En esas tres categorías son cuatro nuestros compatriotas que recorren el mundo: José María López corre en el WEC, Leandro Mercado en el WSBK, en tanto que Esteban Guerrieri y Néstor Girolami lo hacen en el WTCR.