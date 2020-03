César Bordón pudo regresar al país

Hasta el momento, en México son 203 los casos de coronavirus y en el marco de más de 300 mil infectados en el mundo y más de 13 mil muertos, César Bordón, el argentino que forma parte de la serie de Luis Miguel pudo regresar a la Argentina en las últimas horas.Hasta hace unos días, el actor se encontraba participando de las grabaciones de la segunda temporada de la ficción de Netflix. Se instaló en la capital de México hace un mes para encarnar nuevamente al manager Hugo López y cuando el rodaje avanzaba con normalidad, recibió directivas de regreso.“Con la llegada a Buenos Aires tengo mucho que agradecer. En principio quería hablar de la organización que hay en Ezeiza, de la prevención... nos toman la fiebre, piden que las personas vayan separadas y no juntas. La contención, el Estado presente que se lo agradezco y es fantástico tanto como a Aerolíneas Argentinas que realmente es un placer tener nuestra aerolínea de bandera”, expresa César Bordón en un video que subió a sus redes socialesBordón, de 58 años, actúa desde hace casi cuatro décadas, pero fue la serie sobre la vida de Luis Miguel que disparó su popularidad en Latinoamérica. Su lejano debut se dio en la telenovela El infiel, protagonizada por Arnaldo André y María Valenzuela en 1985, por Canal 9."A cualquiera lleva a alguien a Bariloche que es una plaza a donde todo el mundo quiere ir, pero lo que hace Aerolíneas Argentinas es una labor especial, así que cuidemosla... ¡Por favor!”, continúa diciendo Bordón en la filmación publicada hace unas horas. “Muchas gracias a las empresas que me contratan como a Netflix y a la serie para la que estoy trabajando, que hicieron todo lo necesario para ponerme acá y prevenirme”, agrega.Por último, el actor se suma al pedido universal que aunque gran parte la cumple, otros la desoyen: “Por favor quédense en la casa, el Estado necesita organizar para que estemos todos para poder frenar todo esto. Yo, de ahora en más estando en Argentina, me quedo casa”."Se paró todo”, había confirmado César Bordón con respecto a la suspensión de las grabaciones de la serie de Luis Miguel en Ciudad de México, como medida preventiva ante la propagación del coronavirus.En esa oportunidad, en su Instagram stories, el actor compartió algunas imágenes que daban cuenta de su viaje a la Riviera Maya y su regreso a la capital mexicana. Sin embargo, la foto que sorprendió fue una en la que decía “And get back to Buenos Aires. Todo parado, hasta nuevo aviso”.