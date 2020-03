Los Simuladores volvieron para combatir el Coronavirus

Desde que se emitió su último episodio, en diciembre de 2003 y después de dos temporadas de éxito en Telefe, los fanáticos de Los Simuladores están pidiendo la vuelta del unitario creado por Damián Szifron, que relataba las aventuras de cuatro justicieros: Mario Santos, Emilio Ravenna, Pablo Lamponne y Gabriel David Medina.Pues bien, en tiempos en los que la pandemia del coronavirus tiene en vilo al mundo entero, los actores que le pusieron el cuerpo a estos personajes, Federico D´Elía, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld, decidieron grabar un spot para tratar de generar conciencia sobre la importancia de cumplir con la cuarentena total dispuesta por el gobierno argentino, se conoció en Teleshow.En el video se puede ver como el líder del grupo convoca mediante una videollamada al resto del equipo, para encarar una nueva misión. Y entre ellos se da una conversación similar a la que se daba en cada capítulo de la serie, con la única salvedad de que en este caso el problema que enfrentan es real. El diálogo dice lo siguiente:-Santos (D’Elía): Gracias por antenderme.-Ravenna (Peretti): Santos, estábamos esperando tu llamado.-Santos (D’Elía): Tenemos un operativo al que no le podemos decir que no, Medina.-Medina (Seefeld): El enemigo es invisible. De posible origen chino. Se contagia fácilmente. Y puede ser muy peligroso.-Lamponne (Fiore): Hay que lavarse las manos, no tocarse la cara y ventilar los ambientes.-Ravenna (Peretti): Ayudar a los médicos, evitar consultas en los hospitales.-Medina (Seefeld): Hay que salir a la calle solamente por medicamentos y alimentos.-Santos (D’Elía): Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?-Medina (Seefeld): Cuidate vos y cuida a los tuyos. No salgas de tu casa. Se responsable.-Santos (D’Elía): Hoy vamos a necesitar que vos también seas un simulador. Ayudanos a que el operativo salga bien.-Lamponne (Fiore): Cumplí la cuarentena.Sobre el final del video, y con la cortina musical que caracterizó a la serie, una placa informó: “Un día como hoy, hace 18 años, un grupo de justicieros aparecían en la televisión argentina. Hoy estos héroes nos siguen acompañando. Los simuladores están con nosotros”.Cabe destacar que, hace unos días, D´Elía había lanzado una consigna en Twitter. “Si se quedan en casa les cuento tonterías/anécdotas que me vaya acordando de las grabaciones de Los Simuladores, no esperen nada woow y espero acordarme de algunas que no haya contado”, escribió junto al hashtag #yomequedoencasa. Inmediatamente, le empezaron a llegar preguntas de los fanáticos de la tira.“Contá el misterio de por qué en el piloto tenés bigote y en la serie no”, decía la primera consulta, y el actor recordó: “Estaba grabando Campeones en Pol-Ka y mi personaje usaba ese bigotito... pasó casi un año y medio para empezar a grabar Los Simuladores, así que ‘chau bigotito’”.“¿Cuál fue el actor invitado que -por algún motivo- más te sorprendió a la hora de grabar? El nivel actoral de la serie es muy bueno, pero seguramente hubo algún profesional que, a tu criterio, se destacó”, indagó otro seguidor. “Muchos, pero voy a contar de uno (no voy a dar el nombre, no insistan) que nos dejó plantados después de grabar 1 o 2 días, no recuerdo, y después se borró... Eso no se hace, mucha plata perdida, rehacer escenas. A favor: no sé si hubiera hecho un tan buen Milazzo”, respondió D’Elía, quien de esta manera entretuvo a los fanáticos de Los Simuladores durante un largo rato.