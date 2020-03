Grabó un video para que sus seguidores la cumplan

Formó parte de la infancia de varias generaciones de argentinos. Y todos sus fanáticos le guardan un gran respeto. Por eso, el mensaje de Carlitos Balá haciendo tomar conciencia a los argentinos de la importancia de respetar la cuarentena total dispuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, no pasó inadvertido, publicó Teleshow.“Hacé como yo, me quedo en casa. ¿Y vos?”, dijo el generador de tantas carcajadas desde su casa de Recoleta, donde está cumpliendo con su cuarentena. Y compartió el video en su cuenta de Facebook, donde cuenta con más de ochocientas mil personas que, día a día, siguen y comentan sus posteos y le acercan su cariño.De hecho, el 16 de marzo pasado, cuando recién comenzaban a conocerse las recomendaciones sobre cómo evitar el contagio del coronavirus en la Argentina, Balá hizo otro posteo en que el decía: “Queridos Balacitos: a lavarse bien seguido las manos, utilizar alcohol en gel, cubrite con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás, ante un cuadro de fiebre, tos o dificultad para respirar, consultá al médico. Cuidate vos mismo y cuidá mucho a tu prójimo... Cariños y salud para todos. Nos vemos... Eaeapepeeeeeee”.A pesar de que todo indica que para él no pasan los años, Carlitos ya es un hombre grande que entra dentro del grupo de riesgo frente al coronavirus. Y, tal vez, los jóvenes que no toman conciencia de que si no se cuidan pueden llegar a contagiar a los mayores, se den cuenta de esto al ver que con sus actitudes pueden poner en peligro, incluso, a su ídolo.Este verano, Carlitos reunió a miles de personas en la rambla de Playa Grande, en Mar del Plata, dónde cantó sus más recordados temas y deleitó a sus seguidores con sus clásicos latiguillos, como "¿qué gusto tiene la sal? o “Sucundrule”. Y, en ese momento, dejó en claro que sigue tan vigente como en sus mejores tiempos.Días antes, el animador infantil había participado junto con su mujer, Martita, de ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo que conducía Santiago del Moro por Telefe, y en ese momento se había mostrado muy conmovido por la reacción del público. “Me emociona el aplauso de la gente, me hace revivir", había dicho en ese momento.Hace diez años, después de que le entregaran el Martín Fierro a la trayectoria, Laura Panam Franco había decidido convocarlo para que se sumara a su espectáculo. De esta manera, Carlitos pudo volver a los escenarios y conquistar a una nueva generación de chicos, que hasta entonces no lo conocían o solo habían oído hablar de él en boca de sus padres.Por eso es tan importante su mensaje. Porque todos lo conocen y están atentos a sus palabras. Y porque todos lo quieren y saben que, cuidándose para no contagiarse el coronavirus, lo pueden cuidar también a él.El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este sábado que son 67 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 225 personas en todo el país.En el comunicado se especificaron que, de los nuevos casos, 29 son de la ciudad de Buenos Aires, 15 de la Provincia, 5 de Chaco, 5 de Mendoza, 4 de Córdoba, 3 de Tierra del Fuego, 2 de Corrientes, 2 de Santa Fe, 1 de Tucumán y 1 de Río Negro.De esta forma, los distritos que aún no informaron casos son: Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, Misiones, San Juan y La Rioja.De los 67 casos nuevos, 45 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona con transmisión comunitaria, mientras que 12 son contactos estrechos de casos confirmados. Los otros 10 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.