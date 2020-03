Matías Ramos, el hockey y su vida en Alemania sin cuarentena

(D.G.) Matías Ramos es un apasionado del hockey, que desde nuestra ciudad siempre apostó a capacitarse y enriquecer sus conocimientos para entrenar, pero sin dejar de lado la posibilidad de jugar cuando se le presentara la oportunidad. Por estos tiempos, es más su tiempo de radicación en el exterior que en Argentina. Desde su última salida de Rafaela el año pasado, ha trabajado en Inglaterra y desde hace tres meses se encuentra en Alemania, por segunda vez en cuanto a su labor profesional."Vengo de jugar y trabajar 3 meses en Solihull, Inglaterra pero tuve una nueva y mejor posibilidad acá y me vine. Me gusta más el hockey europeo. Lo más importante es que pude vivir el hockey Indoor, que nunca había experimentado y también pude jugar un poco. Ahora la temporada ya terminó de indoor", nos cuenta desde Karlsruhe. Allí entrena el equipo de Damas, pero acota que "voy a jugar con los varones para seguir despuntando el vicio, el club se llama KTV 1846". Con anterioridad, había estado en Bietigheimer Hockey und Tennis Club, en Bietigeim Bissingen.Sobre la realidad en ese país en materia del coronavirus, vinculado a como afecta al deporte, el ex jugador de CRAR de Rafaela y Alma Juniors de Esperanza, expresó que "deberíamos estar haciendo la pretemporada para hockey tradicional, pero por prevención, ningún club puede tener actividades". Cabe mencionar que Alemania tiene 81 millones de habitantes, con 20.705 casos hasta este sábado declarados y 72 muertos.Matías amplió el panorama explicando que "no hay cuarentena, no hay toques de queda todavía y la gente acá está más acostumbrada a estar adentro porque llueve mucho, así que eso favorece. Las precauciones que se piden son todas las que conocemos y las fronteras están cerradas. Tampoco hay clases en jardines y escuelas, y los parques para chicos están cerrados".LA ESTRUCTURAEl club donde trabaja tiene nada más y nada menos que 22 disciplinas, aunque repartidas en distintas sedes. El equipo femenino que entrena milita en la Oberliga, la cuarta división, con aspiraciones de promover a la Regional Liga Sud (tercera). En tanto, el masculino tiene dos representativos, siendo el principal correspondiente a la tercera categoría, dentro de una única estructura a nivel nacional organizada por la federación del país.Respecto a sobre si hay conjeturas de cuándo podría "normalizarse" la actividad deportiva en ese país, Ramos destacó que "no hay nada claro de cuándo se vuelve a entrenar, es todo como día a día. Por ahora no se puede. Acá hay un club de fútbol de Bundesliga 2, el KSC ( Karlsruhe Sport Club) y están parados, aunque se sabe que entrenan bajo techo".EXPERIENCIA E IDIOMA, LAS CLAVESRamos ya trabajó en Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña y Alemania. Le consultamos sobre las exigencias que se le requieren para poder acceder a estas oportunidades en una disciplina, donde sobre todo en Europa, el grado de profesionalismo es importante. "Más que los cursos, la experiencia, el desenvolvimiento y el idioma es lo más importante. Yo tengo los cursos de la Confederación Argentina, 2 de la Federación Internacional de Hockey y 1 de DHB hockey akademie (Confederación alemana) y nunca me pidieron nada específico, ya que conocen mis antecedentes. Nunca es suficiente porque siempre hay algo nuevo. Eso si, yo ahora me manejo en inglés y algo ya aprendí de alemán, pero me pidieron alemán fluido así que estoy esperando arrancar el curso que se me atrasó por lo del coronavirus", describió sobre los requerimientos que fue encontrando.