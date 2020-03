El importante apoyo del Banco de Desarrollo a la economía de los países de Latinoamérica

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Ante la pandemia de coronavirus, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF puso a disposición una "Línea de Crédito de Emergencia" de rápido desembolso por un total de US$ 2.500 millones para sus países socios, incluida la Argentina.

"Esto le permitirá a las autoridades ofrecer una respuesta rápida y oportuna para mitigar los efectos de la expansión del COVID-19, aportar a la continuidad de las operaciones de las empresas y la recuperación del crecimiento económico", confió el organismo.

Explicó que el propósito es "ofrecer un apoyo amplio e integral a los países cuando más lo necesitan".

Señaló que esta línea de créditos permitirá "apoyar y complementar las medidas fiscales que están aplicando los Gobiernos".

"El objetivo de esta línea de crédito es agilizar la aprobación de operaciones que apoyen de manera rápida y eficaz las medidas de emergencia que están adoptando nuestros países para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía y en la calidad de vida de las personas", señaló el CAF.

"En contingencias como esta, es aún más relevante nuestro rol como socios del desarrollo de todos nuestros países accionistas", sostuvo el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte.

Esta iniciativa se suma a la anunciada el 3 de marzo último, durante la reunión del Directorio de la institución realizada en Buenos Aires, que consiste en una línea de crédito contingente por hasta US$ 50 millones por país a disposición de los accionistas para atención directa de los sistemas de salud pública.

Las autoridades también cuentan con recursos de cooperación técnica no reembolsable por hasta US$ 400.000 por país para iniciativas relacionadas con esta coyuntura global.

"Adicionalmente, continuaremos apoyando al sistema bancario de nuestros países y, de manera prioritaria, a los bancos de desarrollo, a fin de que puedan colocar recursos al sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas; y seguiremos haciendo gestiones para movilizar recursos de terceros países y socios estratégicos con miras a complementar los esfuerzos que vienen desplegando nuestros países accionistas", informó Carranza Ugarte.

CAF activó un protocolo corporativo de actuación, el cual sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y contempla medidas de prevención en los países en los que tiene operaciones, como la adopción del trabajo remoto para el 100% de su personal, al igual que planes de control en caso de presentarse algún contagio.

Esas medidas garantizan la operatividad, la ejecución de procesos críticos y el cumplimiento de los objetivos de la institución, indicó la institución.

El Banco de Desarrollo de América Latina CAF tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados.

Está conformado en la actualidad por 19 países, de los cuales 17 son de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal, además de 13 bancos privados.

Es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.