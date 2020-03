Bottero: "una medida necesaria"

Nadie puede quedar al margen, nadie puede especular con mezquindades y todos debemos ayudar, porque las situaciones extremas deben permitirnos crecer como sociedad e individualmente como seres humanos. Todo esto no debería ser un deseo utópico sino una realidad. Hoy muchos valoran -más allá de sus posturas ideológicas- la actitud del presidente Alberto Fernández que se puso al frente de las decisiones que amerita esta pandemia que está afectando de manera severa a países del primer mundo y en donde junto a oficialistas y opositores adoptó distintas medidas.En Rafaela esto también ocurrió y el intendente de la ciudad, consensuó cada decisión con el presidente del Concejo que pertenece a un signo político opuesto al de Luis Castellano. En cada conferencia se los vio a ambos compartiendo las determinaciones.Germán Bottero valoró el discurso del presidente Fernández y destacó que “me pareció un discurso muy medido a la altura de lo que los argentinos queríamos escuchar, rodeado por gobernadores de distintos signos políticos, con un compromiso fuerte de todo el espectro político y mostrando que también la decisión fue en conjunto y compartida. El momento que nos toca vivir requiere la colaboración de todos, de la policía de cada provincia, de los organismos y funcionarios de los municipios y comunas, de cada uno en donde nos encontremos y de la ciudadanía que también debe hacer su aporte”. El presidente del Concejo sostuvo que esta medida extrema es necesaria para prevenir lo que está buscando la Argentina, y que es “con el tiempo que tuvimos para prepararnos evitar que el crecimiento de casos sea tan violento como le está pasando a Italia, España y Francia, exponencial de una manera que después no podés controlar. Reitero, esta es una medida necesaria para prepararnos y que el crecimiento sea más amesetado, con un número de casos menor y más controlado, es decir, lograr que haya menos gente enferma de coronavirus y tener un sistema de salud que pueda responder, porque si el sistema colapsa obviamente que los problemas se agravan; si no se puede responder ante la demanda, todo se hace más crítico”, señaló Bottero.Germán Bottero también se refirió a este mensaje que debe quedar claro y llegar a cada vecino: “no hay discusiones en que la fórmula es cuidarnos entre todos, por eso le pido a cada uno que se quede en su casa y cuide al resto”.“Las medidas tienen que ser respetadas tal como lo pidió el presidente y debemos cuidarnos, no salgamos si no es necesario y es entendible que en ciudades como la nuestra, -que nos cueste quedarnos en casa sin ir a trabajar- en dónde estamos acostumbrados a trabajar y valorar esto, esta disposición sea un gran desafío. Pero lo que hay que entender es que es lo único que podemos hacer, es la única vacuna como escuché para evitar que la situación se agrave”, subrayó el presidente del Concejo. Y agregó: “insisto en que hay que cumplir con lo que se nos pide, movernos de un lugar a otro lo mínimo indispensable y tratar de encontrar algo para hacer en casa. El radical también manifestó que comprende la incertidumbre del sector productivo que no sabe qué va a pasar después del 31 de marzo, que no sabe qué va a pasar con los empleados, con toda la actividad económica, con los monotributistas…”. Hay muchas dudas todavía, no nos desesperemos y vayamos siguiendo el día a día; y ojalá que el 1 de abril se pueda de a poco volver a la normalidad”, finalizó.