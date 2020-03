Se apuntará a sectores más perjudicados

“Hay sectores que sin lugar a dudas se están viendo muy perjudicados, como lo son la gastronomía, la hotelería, los servicios, el turismo, el transporte. Aquí se viene una situación muy compleja, en un país que todavía no se había acomodado y que estaba muy complicado y sin ninguna duda como dice el gobernador, va a agravar esta situación desde ya muy difícil”, expresó Daniel Costamagna.El ministro manifestó que “fortalecidos a través de nación, la provincia está evaluando atender a todos estos sectores desde los monotributistas, todos aquellos que son prestadores individuales; hay mucha gente que no está formalizada en la actividad y que hoy no trabaja, son muchos los casos a atender. Vamos a trabajar y hacer todos los esfuerzos para que vayan apareciendo líneas de apoyo. También hay que incorporar al comercio en este panorama”.“Estamos trabajando fuertemente en la coyuntura, tratando de que no pare la rueda de la producción, donde Santa Fe juega un rol preponderante y cuidando la salud de todos que es lo primordial”, enfatizó el rafaelino que hoy lidera el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología.