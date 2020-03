La provincia trabaja para que no se frene la rueda de la producción

La salud hoy pone en jaque al mundo y a las economías de cada uno de los países afectados fuertemente por la pandemia del COVID-19. La diferencia está en las capacidades de cada país para asumir las consecuencias que esta crisis sanitaria dejará.En nuestro país la compleja situación económica estaba antes de la aparición del coronavirus, lo que sucede es que hoy las prioridades son otras y mientras acreedores presionan por la deuda, el presidente Alberto Fernández asume que hoy la salud de los argentinos está por encima de todo.En Santa Fe, el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, el rafaelino Daniel Costamagna, señaló que “hoy estamos trabajando en las excepciones, en todo lo que es el proceso de cosecha que se inició en la República Argentina desde el maquinista hasta el puerto, siguiendo todo un protocolo de seguridad y de salud hacia todas las personas que están involucradas en el proceso; desde el que maneja las máquinas hasta el que maneja el camión; desde el que pesa en los acopios, hasta el flete largo y los operadores de puerto. Todo este proceso se está protocolizando, interactuando muy fuerte con el sector privado a través de las empresas y de las cámaras. Los mismo con toda la industria productora de alimentos”, indicó.El funcionario destacó que “hemos presentado todo el protocolo que se ha puesto a disposición de la nación, ya que realmente el protocolo de la provincia de Santa fe que hemos hecho en el Ministerio de la Producción se ha tomado como modelo para ser replicado en el resto del país.Costamagna explicó que en este protocolo “fundamentalmente se cuida al trabajador y a aquellos que tienen que seguir en este proceso de producir alimentos y de toda la recolección de la cosecha no solo de soja sino que se está terminado el maíz, de sorgo y de algodón. Todo ello significa un esfuerzo muy grande de gente que está trabajando y realmente estamos teniendo un apoyo muy grande y reitero, el protocolo que se aplica aquí para el cuidado de la salud de los operarios está por encima de lo que se está planteando”.Ante la crisis sanitaria por el COVID-19, los daños colaterales tendrán directo impacto en los sectores productivos, por tal razón desde el Ministerio de la Producción de la provincia se intenta que la rueda no se detenga.“La intención es que toda esta rueda no se detenga, porque Santa Fe alimenta a gran parte del país y además exporta a muchos países. Hay alguna cuestiones se van resolviendo como por ejemplo lo referido al tránsito de todos estos procesos; el tránsito por rutas, toda la logísticas e interactuar con la policía y la gendarmería para que no tengan problemas tanto en el recorrido de las maquinarias, como de la gente, y de los alimentos. Este esquema contempla a gran parte de todos los procesos productivos”, sostuvo el ministro.Por otra parte, Costamagna dijo que hay algunas otras excepciones que tienen que ver con los combustibles y que están establecidas en la ampliación del decreto nacional. “Todo esto es complejo y se está trabajando en todas las áreas de gobierno, sobre todo priorizando la salud de las personas”, afirmó el funcionario.