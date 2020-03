“Ante esta pandemia hay que estar tranquilos y ser responsables”

Los médicos hoy están siendo reconocidos a nivel mundial por toda la sociedad, a partir del desafío que está generando la pandemia ocasionada por el COVID-19 en todos los sistemas sanitarios de los países considerados del primer mundo.

El rafaelino Marco Trucco se recibió de médico general en 2014 en la Universidad Nacional de Córdoba, y como tantos jóvenes decidió tener una experiencia y capacitación en el Viejo Continente. Hace alrededor de seis meses que se instaló en Barcelona y ejerce la medicina en la Clínica privada 3 Torres, de esa importante ciudad de España.

Nunca quizás se imaginó tener que estar trabajando y prestando servicios en tiempos de pandemia. Además de encontrarse lejos de su familia, estar viviendo justo en una ciudad en donde el COVID-19 está al igual que en Italia generando estragos a su paso.

- Marco, ¿cuáles serían las recomendaciones para nuestro país, teniendo en cuenta lo que les está pasando en España?

- Las medidas y recomendaciones son justamente las que tomó el gobierno en Argentina. Acá en España la cuarentena está bastante estricta y con multas bastantes elevadas para aquellos que la incumplan, de hecho hay muchas de esas personas en la cárcel.

-¿Cómo médico cómo se enfrenta esta situación?

- Está un poco complicado, hay mucho trabajo y acá en España no se controlaron los focos a tiempo y se ha descontrolado la situación en los hospitales y ahora también en las clínicas que están saturadas; lo que sobra es trabajo.

- ¿Hoy los médicos allá cuentan con todas las medidas de prevención que requiere esta pandemia?

- Con respecto a los recursos se está trabajando no con todos los elementos de protección que se necesitan y deberían. Se están agotando los barbijos, los guardapolvos y batas que utilizamos, hay una gran carencia y el gobierno español está tratando de traer más desde el exterior porque aquí se han agotado. Las condiciones con las que estamos trabajando son un poco riesgosas.

- ¿Cuáles son los consejos como médico para la población que por allí no toma conciencia de la severidad del tema?

- El mensaje es el de tranquilidad y de responsabilidad. No hay que tenerle miedo al virus, hay que ser responsable simplemente, no entrando en pánico y haciendo cosas irracionales como vaciar los supermercados ya que no estamos frente a una crisis alimentaria sino sanitaria. Argentina todavía no entró en el período donde los recursos se agoten, los hospitales colapsen, con lo cual están a tiempo de prevenir eso. La forma de hacerlo es llevando a cabo las medidas que ya se les ha informado: el lavado de manos, no acudir a la urgencia o a la guardia por cualquier cosa. Si tengo fiebre me quedo en casa y llamo a los números que están habilitados para tal fin, pero no voy a la guardia porque si tengo una infección por coronavirus la transmito y si no la tengo me la transmiten a mí. Son pequeños gestos que deberíamos hacer y salvo aquellos que tienen un trabajo considerado indispensable deberíamos todos quedarnos en casa y eso es lo más importante y lo que más cuesta entender que hay que hacer. Lo pedimos porque realmente es lo más importante y es lo que más se incumple. Acá en españa cuando estamos en una crisis tremenda sanitaria, la gente sigue saliendo a la calle con tos, con catarro o sin síntomas de manera irresponsable e innecesaria; insistimos muchos con esto.

- ¿Y en casa cómo llevamos a cabo el aislamiento y esta cuarentena? ¿Con qué cuidados?

- Primero solamente en la casa deben estar los convivientes, no invito a mis familiares o amigos a comer un asado, no voy a la casa de un amigo a charlar, nos quedamos en casa los convivientes. En caso de que todos sean asintomáticos a la hora de salir sale una sola persona que es la que debe salir a hacer las compras. Si tengo un familiar de los que viven en casa que tiene problemas respiratorios, ese familiar no sale por nada del mundo y el resto sale con las medidas de precaución extremadas. El paciente que presenta fiebre o problemas respiratorios debe quedarse aislado, en una habitación aparte con sus elementos y en los posible si hay dos baños en la casa utilizando uno solo para esa persona y si eso no se puede hacer cada vez que esa persona vaya al baño se limpia con lavandina.

- ¿Qué pasa con las muestras afectivas entre el grupo que vive en casa?

- Puede haber diferencia entre algunos médicos más radicales que otros; yo digo si están todos asintomáticos y son convivientes, darle un beso o un abrazo al hijo se puede, no me parece algo malo. El caso extremo es en los pacientes que tienen síntomas. Lo que sí hay que cuidar a la población más vulnerable, los abuelos, los diabéticos, los pacientes hipertensos, con patologías cardíacas. Ese tipo de pacientes no se deben acercar a los chicos, porque ellos son el principal foco de contagio, porque son los que tienen los síntomas menos graves, muy pocas probabilidades -por no decir ninguna- de tener una complicación. Por eso es importante evitar este contacto y en eso tienen que ser sumamente estrictos.