300 detenidos en Santa Fe por violar las normas

SANTA FE, 22 (NA). - Más de 300 personas fueron aprehendidas en la provincia de Santa Fe por no cumplir con la cuarentena impuesta para afrontar la pandemia del coronavirus y el Gobierno local pidió a la Policía aplicar la ley "con firmeza y dureza"."Tenemos que ser duros contra los que incumplen con esta cuarentena, porque acá en varios días habrá muertos", expresó el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, en un audio que le envió a los jefes de la Policía local.El duro mensaje en el que se le pidió a los efectivos que "laburen de policías" y "dejen de ser administrativos", se conoció luego que el jefe de la fuerza, el comisario Víctor Sarnaglia, indicara en la mañana de este sábado que un total de 307 personas fueron detenidas en distinto puntos del territorio santafesino por no cumplir con el aislamiento social decretado por el Gobierno nacional.De ese total, hay 44 personas que fueron detenidas en la localidad de San Lorenzo por participar de un picnic, cuatro de las mismas son menores de edad.También se detuvo a dos coordinadores y dos choferes que al arribar a la terminal de Rosario cambiaron los carteles de la unidad para ocultar que llegaban de la localidad brasileña de Camboriú.Para el ministro Saín, "el estado de derecho no es ser blandito con la ley. Es ser duro en la aplicación de la ley. Tenemos que ser duros contra la gente que incumple, porque acá en varios días habrá muertos".El ministro, en el audio enviado a jefes de la fuerza difundido por el sitio del diario La Capital, dijo que "la Policía de Santa Fe tiene la oportunidad histórica de cumplir un rol que la coloca en un lugar de confianza y prestigio social"."El estado de derecho no es ser blandito con la ley. Es ser duro en la aplicación de la ley. Tenemos que ser duros contra la gente que incumple, porque acá en varios días habrá muertos", advirtió.